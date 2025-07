Κίνα: Οι καταρρακτώδεις βροχές ανέβασαν επικίνδυνα την στάθμη 25 ποταμών – Απομακρύνθηκαν 10.000 άνθρωποι

Συναγερμός έχει σημάνει στη νοτιοδυτική Κίνα, καθώς η στάθμη του νερού σε 25 ποταμούς ξεπέρασε σήμερα (10.07.2025) τα ασφαλή επίπεδα και περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, καθώς τα κατάλοιπα του τυφώνα Ντάνας ενώθηκαν με τις βροχές των μουσώνων στην Ανατολική Ασία.

Οι ακραίες βροχοπτώσεις και οι σοβαρές πλημμύρες στην Κίνα, τις οποίες οι μετεωρολόγοι συνδέουν με την κλιματική αλλαγή, θέτουν ολοένα και μεγαλύτερες προκλήσεις καθώς υπάρχει κίνδυνος τα πεπαλαιωμένα αντιπλημμυρικά συστήματα να μην ανταπεξέλθουν, εκατομμύρια άνθρωποι να εκτοπιστούν και να πληγεί σκληρά ένας αγροτικός τομέας που αποφέρει 2,8 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Σφοδρή ήταν η βροχόπτωση και στο Πεκίνο: μια περιοχή της μεγάλης συνοικίας Τσαογιάνγκ δέχτηκε 68,2 χιλιοστά βροχής μέσα σε μία ώρα το πρωί, ανέφερε η κρατική εφημερίδα Beijing Daily.

Στα νοτιοδυτικά, δέκα ποταμοί, συμπεριλαμβανομένου και του Λονγκιάν που περνά από την πυκνοκατοικημένη περιοχή Τσονγκτσίνγκ, μπορεί να υπερχειλίσουν ανά πάσα στιγμή, καθώς τα αναχώματα κινδυνεύουν να σπάσου, προειδοποίησε το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV επικαλούμενο το υπουργείο Υδάτινων Πόρων. Στους υπόλοιπους 15 η στάθμη έχει επίσης ανέβει, αλλά ο κίνδυνος θεωρείται μικρότερος.

A hero risks his life to save a family during a raging flood in China pic.twitter.com/SKF1fad0OH