Κίνα: Στους 64 οι νεκροί από έκρηξη σε χημικό εργοστάσιο

Οι διασώστες βρήκαν έναν επιζήσαντα 40 ώρες μετά το βιομηχανικό αυτό δυστύχημα που είναι ένα από τα χειρότερα όλων των εποχών στην Κίνα, ανακοίνωσε σήμερα επίσημη πηγή.

Προηγούμενος απολογισμός της έκρηξης, που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (τοπική ώρα) στην πόλη Γιαντσένγκ στην Κίνα , έκανε λόγο για 47 νεκρούς και 90 βαριά τραυματίες.

Είκοσι οκτώ άνθρωποι συνεχίζουν να φέρονται ως αγνοούμενοι, μετέδωσε το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, επικαλούμενο τον Κάο Λουμπάο, τον δήμαρχο της Γιαντσένγκ, πόλης που βρίσκεται 260 χιλιόμετρα βόρεια της Σανγκάης.

«Οι νεκροί και οι αγνοούμενοι ταυτοποιούνται έπειτα από επικοινωνία με μέλη των οικογενειών τους, με επισκέψεις στις κατοικίες τους, με τεστ DNA», ανέφερε η ίδια πηγή όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο επιζήσας τον οποίο ανέσυραν από τα ερείπια οι πυροσβέστες σήμερα νωρίς το πρωί είναι ένας άνδρας περίπου 40 ετών, ανακοίνωσε ο δήμος μέσω του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Weibo. «Διακομίστηκε στο νοσοκομείο», διευκρίνισε χωρίς να δίνει λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Ο δήμος της Γιαντσένγκ διαβεβαίωσε μέσω του Weibo ότι περισσότεροι από 600 άνθρωποι έλαβαν πρώτες βοήθειες. Η έκρηξη κατέστρεψε σπίτια και βιομηχανικά κτίρια που βρίσκονταν αρκετά χιλιόμετρα περιμετρικά του εργοστασίου.

Η έκρηξη, της οποίας η αιτία δεν είναι γνωστή, προκάλεσε μια τεράστια πύρινη σφαίρα ύψους δεκάδων μέτρων και πυκνά σύννεφα καπνού, σύμφωνα με εικόνες που μεταδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η κεντρική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι συγκρότησε εξεταστική επιτροπή για να ρίξει φως στα αίτια της καταστροφής. Αρκετές συλλήψεις έγιναν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που δεν ανακοίνωσαν ακριβή αριθμό.

A #chemicalplant in Yancheng, East China’s Jiangsu Province exploded around 2pm Thursday afternoon. No casualty was reported as of press time. pic.twitter.com/cP429EeTrl

— Global Times (@globaltimesnews) 21 Μαρτίου 2019