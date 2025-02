Κίνα: «Το χιόνι εδώ είναι φτιαγμένο από βαμβάκι» – Γέμισαν τους δρόμους χωριού με ψεύτικο χιόνι για να μην χάσουν τους τουρίστες

Αν και το χωριό Chengdu Snow Village στην Κίνα φημίζεται για το πλούσιο χιόνι που πέφτει στην περιοχή κάθε χρόνο, φέτος δεν χιόνισε καθόλου. Οι αρχές όμως, γνωρίζοντας πως το χωριό ζει από τους τουρίστες που σπεύδουν να δουν τους χιονισμένους δρόμους, αποφάσισαν να πάρουν δραστικά μέτρα.

Το χωριό της Κίνας, που είναι γνωστό ως το Χωριό του Χιονιού, φέτος έπεσε «θύμα» του θερμού χειμώνα και της κλιματικής αλλαγής με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ο φόβος πως οι χιλιάδες τουρίστες που είχαν προγραμματίσει να δουν το χιονισμένο τοπίο, να καταλήξουν απλά να δουν τα ξερά δέντρα και τους άδειους, από το χιόνι, δρόμους.

Υπό τον φόβο αυτής της συνθήκης, οι αρχές γέμισαν τους δρόμους βαμβάκι και σαπουνόνερο, στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν ψεύτικο χιόνι, αναφέρει το Sky News.

Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που ανέβηκαν στα social media για να γίνει η διαφήμιση του χωριού, προφανώς και έδειχναν μαγικά και χιονισμένα τοπία χωρίς τίποτα να προμηνύει ότι το χιόνι ήταν ψεύτικο.

Όπως είναι λογικό, πολλοί τουρίστες παραπλανήθηκαν και εν τέλει επισκέφθηκαν το χωριό. Προς έκπληξή τους όμως διαπίστωσαν πως οι οροφές των σπιτιών ήταν γεμάτες από απλό βαμβάκι και όχι από παχιά στρώματα χιονιού.

Με το που έγινε αντιληπτό αυτό, χρήστες των social media ανέβασαν βίντεο και φωτογραφίες δείχνοντας την πραγματικότητα που επικρατεί στο χωριό.

«Ένα χιονισμένο χωριό χωρίς χιόνι», ανέφερε ένας χρήστης.

China’s tourism industry is really outdoing itself with its creativity! Welcome to ‘Snow Village’ in Chengdu- where snow is made of cotton balls, the ground is white sand, and the fake waterfalls flow… with imagination.1/2 @MM81792127 @GundamNorthrop @SolomonYue pic.twitter.com/2fZr2ORrLl

«Καλώς ήρθατε στο χιονισμένο χωριό, όπου το χιόνι είναι φτιαγμένο από μπαλάκια βαμβακιού και το έδαφος είναι γεμάτο από λευκή άμμο», έγραψε ένας άλλος.

Σε δήλωσή του στην κινεζική εφαρμογή Wechat, το χωριό ζήτησε συγγνώμη και επέστρεψε στους επισκέπτες τα χρήματά τους.

Fake snow scandal in China!



A tourist spot in Chengdu promoted itself as a “Snow Village”, but visitors were shocked to find cotton instead of real snow!



After public outrage, the site was shut down & refunds offered. What do you think?#China #TourismScam #FakeSnow… pic.twitter.com/oOvZb1EOYz