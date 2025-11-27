Κόσμος

Κίνα: Τρένο έπεσε πάνω σε εργαζόμενους που ήταν στις ράγες, 11 οι νεκροί

Ενεργοποιήθηκε άμεσα σχέδιο έκτακτης ανάγκης και οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για το δυστύχημα
Τραγωδία σημειώθηκε στην Κίνα όπου 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν τρένο έπεσε πάνω σε ομάδα εργαζόμενων.

Ο συρμός του τρένου, ο οποίος μετέφερε εξοπλισμό επιτήρησης της σεισμικής δραστηριότητας κινούνταν κοντά σε σταθμό στην επαρχία Γιουνάν στην Κινα όταν έπεσε πάνω σε εργάτες που βρίσκονταν στις ράγες.

Η διεύθυνση των σιδηροδρόμων ενεργοποίησε το σχέδιο άμεσης επέμβαση και συνεργάστηκε με τις τοπικές αρχές για να οργανωθούν επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με αυτή την τελευταία.

Διενεργείται έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, πρόσθεσε η διεύθυνση των σιδηροδρόμων της Κουνμίνγκ, διαβεβαιώνοντας πως οι υπεύθυνοι θα λογοδοτήσουν.

Το κινεζικό σιδηροδρομικό δίκτυο χαρακτηρίζεται πλέον το μεγαλύτερο στον κόσμο· έχει μήκος 160.000 χιλιομέτρων. Εκτελούνται δισεκατομμύρια δρομολόγια ετησίως.

Αυτό ήταν το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα της τελευταίας δεκαετίας και πλέον στον γίγαντα της Ασίας.

Αν και γενικά επαινείται για την αποτελεσματικότητά του, το κινεζικό σιδηροδρομικό δίκτυο τα τελευταία χρόνια μπήκε στο μικροσκόπιο εξαιτίας σοβαρών δυστυχημάτων, ιδίως αυτού του 2011 στην ανατολική επαρχία Τζετζιάνγκ, όταν σκοτώθηκαν 40 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 200.

Εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους υπό παρόμοιες περιστάσεις το 2021, στη βορειοδυτική επαρχία Γκανσού, όπου συρμός έπεσε πάνω σε εργαζόμενους.

