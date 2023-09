Δρόμοι ποτάμια, αυτοκίνητα «εξαφανισμένα», δρόμοι που «άνοιξαν». Οι εικόνες από τις χειρότερες βροχοπτώσεις που έχουν καταγραφεί στο Χονγκ Κονγκ, είναι εικόνες απόλυτης καταστροφής. Το ίδιο και στη γειτονική Σεντζέν, την γειτονική μητρόπολη.

Η βροχόπτωση που έπληξε το Χονγκ Κονγκ, προκαλώντας καταστροφές στο διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο, είναι η χειρότερη που έχουν καταγραφεί απ’ όταν άρχισαν να τηρούνται συστηματικά μετεωρολογικά αρχεία, το 1884.

Δρόμοι πλημμύρισαν, προκλήθηκαν πολλά προβλήματα στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες και όλα μόλις λίγες μέρες πριν καν συμπληρωθεί μια εβδομάδα από το πέρασμα τυφώνα.

Τη γειτονική κινεζική μητρόπολη Σεντζέν έπληξαν ταυτόχρονα από χθες (07.09.2023) οι χειρότερες βροχοπτώσεις στα χρονικά από το 1952, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ.

Η περιοχή βρέθηκε αντιμέτωπη με ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες και θερμοκρασίες ρεκόρ το καλοκαίρι, φαινόμενα που όπως τονίζουν επιστήμονες επιδεινώνει η κλιματική αλλαγή.

Το παρατηρητήριο του Χονγκ Κονγκ, η μετεωρολογική υπηρεσία της μεγαλούπολης, έκανε λόγο για κατακρημνίσεις 158,1 χιλιοστών μόνο από τις 23:00 μέχρι τα μεσάνυχτα [σ.σ. τοπικές ώρες· από τις 18:00 ως τις 19:00 χθες Πέμπτη ώρες Ελλάδας]. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα «εξαιτίας των ακραίων συνθηκών», όπως και μέρος της υπηρεσίας τελωνείων στα σύνορα Χονγκ Κονγκ – Σεντζέν.

Η Σεντζέν είναι έδρα κινεζικών μεγάλων ονομάτων του τομέα της τεχνολογίας, έχει 17,7 εκατομμύρια κατοίκους.

#BREAKING – China's Shenzhen Reservoir released a flood at 0:00, causing flooding in Hong Kong. The Hong Kong government issued an announcement 16 minutes ago warning of possible flooding in the New Territories.#Burningman #BurningMan2023 #HurricaneLee #Hurricane pic.twitter.com/P8bUiuIc0g