Κίνα: Χορεύτρια παραλίγο να καεί όταν πήρε φωτιά το φόρεμά της – Δείτε βίντεο

Η κοπέλα πάνω στον πανικό της, πήρε την σωστή απόφαση και έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα
Η στιγμή που το φόρεμα της χορεύτριας τυλίγεται στις φλόγες
Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν στην Κίνα, όταν μια εντυπωσιακή παράσταση μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε σκηνή πανικού, καθώς ξέσπασε φωτιά στα ρούχα μιας χορεύτρια, μπροστά στα μάτια των θεατών.

Η φωτιά ξεκίνησε από έναν μεταλλικό κρίκο που χρησιμοποιούσε στο σόου και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα επεκτάθηκε στο τελείωμα της φούστας της, προκαλώντας σοκ σε όσους παρακολουθούσαν την παράσταση στην Κίνα.

Οι φλόγες άρχισαν να ανεβαίνουν γρήγορα προς το πάνω μέρος του σώματός της, με την ίδια να αντιλαμβάνεται αμέσως τον κίνδυνο και να πανικοβάλλεται.

Παρά τον φόβο της στιγμής, η γυναίκα αντέδρασε με ψυχραιμία και ταχύτητα, τρέχοντας αμέσως προς κοντινό σημείο με νερό για να σβήσει τις φλόγες πριν η κατάσταση γίνει ακόμη πιο επικίνδυνη.

 

Η άμεση αντίδρασή της αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς κατάφερε να περιορίσει την εξάπλωση της πυρκαγιάς και να αποφύγει τα χειρότερα.

Η χορεύτρια υπέστη εγκαύματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της παραμένει σταθερή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της ανάρρωσής της.

