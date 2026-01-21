Κιρ Στάρμερ: «Δεν θα ενδώσω» στις πιέσεις Τραμπ για τη Γροιλανδία

«Δεν θα ενδώσει» στις πιέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σήμερα (21.01.2026) ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ διαμηνύοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να υποστηρίζει τη Γροιλανδία απέναντι στην επιθυμία του προέδρου των ΗΠΑ να καταλάβει αυτό το υπό δανική κυριαχία νησί της Αρκτικής.

«Δεν θα ενδώσω. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα κάνει συμβιβασμούς στις αρχές και τις αξίες του και στο μέλλον της Γροιλανδίας υπό την απειλή δασμών», δήλωσε ο Στάρμερ στη Βουλή των Κοινοτήτων.

Πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις Τραμπ αναφορικά με τη συμφωνία του Λονδίνου να επιστρέψει την κυριαρχία των Νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο είχαν ως σχέδιο να ασκήσουν πίεση στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τη Γροιλανδία.

Προχθές ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι το σχέδιο της Βρετανίας να επιστρέψει την κυριαρχία των Νησιών Τσάγκος στον Μαυρίκιο αποτελεί «πράξη απόλυτης αδυναμίας», προσθέτοντας ότι είναι «ακόμη ένας στον πολύ μακρύ κατάλογο λόγων εθνικής ασφάλειας για τους οποίους πρέπει να αποκτηθεί η Γροιλανδία» από τις ΗΠΑ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός παράλληλα τόνισε ότι η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν θα επισκεφθεί τη Βρετανία αύριο Πέμπτη για συνομιλίες.