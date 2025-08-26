Κλεμμένος πίνακας από τους Ναζί στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου ανακαλύφθηκε χάρη σε αγγελία ακινήτου στην Αργεντινή

Ένας πίνακας που είχαν κλέψει οι Ναζί από έναν Εβραίο έμπορο τέχνης κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκε σε αγγελία πώλησης ακινήτου στην Αργεντινή. Το «Πορτρέτο μιας Κυρίας» (Portrait of a Lady), το πορτρέτο της Κοντέσας Colleoni που δημιούργησε ο Vittore Ghislandi το 1743, φαινόταν να κρέμεται πάνω από έναν καναπέ στην αγγελία που δημοσίευσε η εταιρεία Robles Casas & Campos, σύμφωνα με την Telegraph.

Ειδικοί της τέχνης που εξέτασαν τις φωτογραφίες δήλωσαν στην ολλανδική εφημερίδα AD ότι πιστεύουν πως ο πίνακας είναι το αυθεντικό «Πορτρέτο μιας Κυρίας» – που εκλάπη από τους Ναζί – βασιζόμενοι στις διαστάσεις του έργου και στο γεγονός ότι δεν υπήρχε κίνητρο για πλαστογράφηση.

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύουμε ότι αυτό είναι αντίγραφο», ανέφεραν οι Annelies Kool και Perry Schrier από την Υπηρεσία Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ολλανδίας στην εφημερίδα AD, προσθέτοντας ότι «η οριστική επιβεβαίωση μπορεί να προέλθει εξετάζοντας το πίσω μέρος του πίνακα», όπου «ενδέχεται να υπάρχουν σημάδια ή ετικέτες που επιβεβαιώνουν την προέλευσή του».

Το «Πορτρέτο μιας Κυρίας» ανήκε στον Ολλανδοεβραίο συλλέκτη Jacques Goudstikker, έναν επιτυχημένο έμπορο τέχνης στο Άμστερνταμ, ο οποίος βοήθησε πολλούς Εβραίους να διαφύγουν από τους Ναζί, προτού πεθάνει στη θάλασσα προσπαθώντας να δραπετεύσει στη Βρετανία με φορτηγό πλοίο.

Έρευνα που διενεργήθηκε το 2006 αποκάλυψε ότι τουλάχιστον 800 έργα τέχνης του Goudstikker είχαν κατασχεθεί ή αγοραστεί υπό πίεση από τους Ναζί, χαρακτηρίζοντάς τα ως «λεηλατημένα».

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι ερευνητές κατάφεραν να ανακτήσουν περισσότερα από 200 έργα, αλλά πολλά – όπως και το «Πορτρέτο μιας Κυρίας» – παρέμεναν άφαντα και καταχωρήθηκαν τόσο στη διεθνή λίστα χαμένων έργων τέχνης όσο και στην επίσημη ολλανδική λίστα λεηλατημένων έργων τέχνης από τους Ναζί.

Πώς ο πίνακας κατέληξε στο συγκεκριμένο σπίτι

Η έρευνα για το πώς το πορτρέτο κατέληξε στο σπίτι στην Αργεντινή οδήγησε τους δημοσιογράφους της ολλανδικής εφημερίδας στον Friedrich Kadgien – τον οικονομικό σύμβουλο του υψηλόβαθμου Ναζί αξιωματούχου Hermann Goering.

Ο Kadgien ήταν υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση των πολεμικών επιχειρήσεων των Ναζί, συχνά μέσω της κλοπής έργων τέχνης και διαμαντιών από Εβραίους εμπόρους στην Ολλανδία. Μετά τον πόλεμο, ο Kadgien διέφυγε στην Αργεντινή, όπου πέθανε το 1979.

Το σπίτι που διαφημιζόταν στην αγγελία ανήκε σε μία από τις κόρες του Kadgien.

Όταν οι δημοσιογράφοι της AD την ρώτησαν για τον πίνακα, η γυναίκα -η οποία δεν κατονομάστηκε- ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τον πίνακα και δήλωσε ότι ήταν πολύ απασχολημένη για να απαντήσει στις ερωτήσεις τους.

Πληροφορίες από Telegraph