Κλίμα εναντίον της Ελλάδας προσπαθεί να δημιουργήσει η Τουρκία με ένα παλιό βίντεο από το Φαρμακονήσι 

Ένας υπόγειος υβριδικός πόλεμος φαίνεται να είναι σε εξέλιξη από την Τουρκία εναντίον της Ελλάδας μέσω δημοσιευμάτων και βίντεο από το παρελθόν.

Τις τελευταίες ώρες μεγάλα τουρκικά ΜΜΕ αναπαράγουν ένα βίντεο το οποίο απεικονίζει σκάφος του ελληνικού λιμενικού με τους άνδρες του δήθεν να παρενοχλούν Τούρκους ψαράδες. Και είναι σαφές ότι προσπαθούν να καλλιεργήσουν ένα κλίμα έντασης ανάμεσα στους λαούς Ελλάδας και Τουρκίας.

Εκτός του γεγονότος ότι το βίντεο είναι από τον Δεκέμβριο του 2025, δηλαδή είναι παλιό, δεν απεικονίζει στο ελάχιστο αυτά τα οποία υποστηρίζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Türk balıkçıdan Yunanlara: “Beni delirtme!”



Yunanistan Sahil Güvenliği Adalar Denizi’nde Türk bir balıkçı gemisini taciz etti.



Silah doğrultan Yunanlara karşı Türk balıkçı geri adım atmayıp cesurca meydan okudu. pic.twitter.com/6nJFRPSP8g — TVNET (@tvnet) May 28, 2026

Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά το ελληνικό σκάφος προσπάθησε να πλησιάσει το τουρκικό αλιευτικό με σκοπό – όπως υποστηρίζει – να το απομακρύνει από την περιοχή, γεγονός που οδήγησε σε κλιμάκωση της έντασης.

Αναφέρει επίσης ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού σημειώθηκαν «επικίνδυνοι ελιγμοί» και «επιθετική στάση» από την ελληνική πλευρά, ενώ κάνει λόγο για ένταση μεταξύ των δύο πλευρών στη θαλάσσια περιοχή. Στο ίδιο ρεπορτάζ υποστηρίζεται ότι στη διάρκεια της αντιπαράθεσης ένας Έλληνας λιμενικός έστρεψε όπλο προς το τουρκικό αλιευτικό σκάφος.