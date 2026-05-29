Κλίμα εναντίον της Ελλάδας προσπαθεί να δημιουργήσει η Τουρκία με ένα παλιό βίντεο από το Φαρμακονήσι 

Τα τουρκικά ΜΜΕ προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις για δήθεν παρενόχληση Τούρκου ψαρά
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI
Ένας υπόγειος υβριδικός πόλεμος φαίνεται να είναι σε εξέλιξη από την Τουρκία εναντίον της Ελλάδας μέσω δημοσιευμάτων και βίντεο από το παρελθόν.

Τις τελευταίες ώρες μεγάλα τουρκικά ΜΜΕ αναπαράγουν ένα βίντεο το οποίο απεικονίζει σκάφος του ελληνικού λιμενικού με τους άνδρες του δήθεν να παρενοχλούν Τούρκους ψαράδες. Και είναι σαφές ότι προσπαθούν να καλλιεργήσουν ένα κλίμα έντασης ανάμεσα στους λαούς Ελλάδας και Τουρκίας. 

Εκτός του γεγονότος ότι το βίντεο είναι από τον Δεκέμβριο του 2025, δηλαδή είναι παλιό, δεν απεικονίζει στο ελάχιστο αυτά τα οποία υποστηρίζουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Δείτε το βίντεο

Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά το ελληνικό σκάφος προσπάθησε να πλησιάσει το τουρκικό αλιευτικό με σκοπό – όπως υποστηρίζει – να το απομακρύνει από την περιοχή, γεγονός που οδήγησε σε κλιμάκωση της έντασης.

Αναφέρει επίσης ότι κατά τη διάρκεια του περιστατικού σημειώθηκαν «επικίνδυνοι ελιγμοί» και «επιθετική στάση» από την ελληνική πλευρά, ενώ κάνει λόγο για ένταση μεταξύ των δύο πλευρών στη θαλάσσια περιοχή. Στο ίδιο ρεπορτάζ υποστηρίζεται ότι στη διάρκεια της αντιπαράθεσης ένας Έλληνας λιμενικός έστρεψε όπλο προς το τουρκικό αλιευτικό σκάφος.

