Κλοπή-μαμούθ στο μουσείο Ρενουάρ στη Γαλλία: Τέσσερα έργα τέχνης αξίας 9 εκατ. ευρώ έκαναν φτερά

Έναν χρόνο μετά την πολύκροτη διάρρηξη στο μουσείο του Λούβρου, στο κέντρο του Παρισιού, νέα κλοπή σημειώνεται στη Γαλλία. Δύο διαρρήκτες εισέβαλαν σήμερα Τρίτη (08.09.2026) στο μουσείο Ρενουάρ στη νότια Γαλλία, αφιερωμένο στον Γάλλο ιμπρεσιονιστή ζωγράφο Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ, και αφαίρεσαν τέσσερα έργα τέχνης, συνολικής αξίας περίπου 9 εκατ. ευρώ (10 εκατ. δολαρίων), σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής.

Οι δύο διαρρήκτες έκλεψαν «τέσσερα έργα τέχνης» από το μουσείο Ρενουάρ στο Καν-συρ-Μερ στη γαλλική Κυανή Ακτή, το ένα από τα οποία αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν κατά τη διαφυγή τους, ανακοίνωσε ο δήμαρχος αυτής της πόλης της νοτιοανατολικής Γαλλίας, στην οποία έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο διάσημος ζωγράφος.

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Οι κλέφτες διέρρηξαν το μουσείο λίγο πριν από τις 6 π.μ., δήλωσε ο δήμαρχος Μπράιαν Μασόν. Πρόσθεσε ότι η αστυνομία τους εντόπισε και τους καταδίωξε, όμως κατάφεραν να διαφύγουν.

Le musée Renoir de Cagnes-sur-Mer cambriolé, quatre tableaux dérobéshttps://t.co/vxlZBNLcHt — BFM (@BFMTV) September 8, 2026

«Αφού εντοπίσθηκαν χάρη στις κάμερες βιντεοπροστασίας της πόλης, τα δύο άτομα διέφυγαν, εγκαταλείποντας στην προσπάθειά τους τον έναν από τους πίνακες που είχαν κλέψει», ανέφερε ο δήμαρχος σε ανακοίνωση, στην οποία εκτιμά σε 9 εκατομμύρια ευρώ την αξία των έργων που εκλάπησαν απ’ αυτό το μουσείο-εργαστήριο, που περιβάλλεται από ελαιώνα.

«Ο συναγερμός του μουσείου ήχησε στις 05:48 (τοπική ώρα, 06:48 ώρα Ελλάδας). Στις 05:53, δηλαδή πέντε λεπτά αργότερα, η δημοτική αστυνομία μας βρισκόταν επιτόπου», διευκρίνισε ο ακροδεξιός δήμαρχος, ο οποίος πρόσθεσε πως «το να επιτεθείς στο μουσείο Ρενουάρ είναι σαν να επιτίθεσαν σε ένα μέρος της ιστορίας και της κληρονομιάς του Καν-συρ-Μερ. Οι πράξεις αυτές είναι ιδιαίτερα σοβαρές».

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Η νέα κλοπή έγινε σχεδόν ένα χρόνο μετά την πολύκροτη διάρρηξη στο μουσείο του Λούβρου, στο κέντρο του Παρισιού. Τότε (Οκτώβριος 2025) οι δράστες είχαν αρπάξει κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 88 εκατομμυρίων ευρώ, μεταξύ των οποίων και το στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας.

Το μουσείο Ρενουάρ στο Καν-συρ-Μερ, όχι μακριά από τη Νίκαια, δημιουργήθηκε το 1960 στην τελευταία κατοικία του ζωγράφου Πιέρ-Ωγκύστ Ρενουάρ (1841-1919). Σήμερα, εκτός από την αρχική επίπλωση, στο μουσείο Ρενουάρ εκτίθενται αντικείμενα, έπιπλα που ανήκαν στον Ρενουάρ όπως το καβαλέτο του και η αναπηρική καρέκλα του, καθώς και πορτρέτα, τοπία, γυμνά ζωγραφισμένα από τον καλλιτέχνη.