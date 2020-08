Ένα κόκκινο κύπελλο μιας χρήσης είναι αναγκαίο για πάρτι στο σπίτι, μπάρμπεκιου και πικ νικ.

Αλλά για το στούντιο και εργαστήριο καλλιτεχνών Paula Crown Atelier, αποτελεί καλλιτεχνική μούσα που βοηθά στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την κατανάλωση, τα απορρίμματα, τη ρύπανση και την επαναχρησιμοποίηση.

Το ατελιέ πρόσφατα δημιούργησε ένα τεράστιο κόκκινο ποτήρι μιας χρήσης ύψους τριών μέτρων με τίτλο JOKESTER στο πλαίσιο του ετήσιου Φεστιβάλ Γλυπτικής του Μιλγουόκι -μια εκδήλωση που διοργανώνεται από το 2007 και προσελκύει λάτρεις της τέχνης, τουρίστες και οικογένειες στη μεγαλύτερη πόλη του Ουισκόνσιν των ΗΠΑ.

«Το τεράστιο κόκκινο γλυπτό λειτουργεί ως απαγορευτικό σήμα, ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να κάνουν μία παύση και να εξετάσουν πώς διαμορφώνουμε τον κόσμο μας, πώς μας διαμορφώνει ο κόσμος μας και τα σημάδια που αφήνουμε πίσω σε παροδικές στιγμές» δήλωσε η δημιουργός του, Πόλα Κρόουν, καλλιτέχνης πολυμέσων, ζωγραφικής, βίντεο και γλυπτικής.

«Το γιγαντιαίο κόκκινο κύπελλο του Crown Atelier, φτιαγμένο για να μιμείται τέλεια την κουλτούρα της σπατάλης, γίνεται ντροπιαστική υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τη Μητέρα Φύση» ανέφερε.

When it comes to house parties, barbecues, & tailgates, the red solo cup is iconic. Paula Crown Atelier has transformed this icon into a stunning work of art with a message. Check out ‘JOKESTER’ right here! https://t.co/iPn3nQ488U #JOKESTER #SculptureMilwaukee #TheCultureCurators pic.twitter.com/UqSr94CwFA