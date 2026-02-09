Κολομβία: Εικόνες καταστροφής από τις καταρρακτώδεις βροχές – 13 νεκροί, βυθισμένα στη λάσπη σπίτια και δρόμοι

Βυθισμένες στα λασπόνερα παραμένουν διάφορες διάφορες περιοχές της Κολομβίας από τις σφοδρές βροχές που έπληξαν την χώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Μέχρι και σήμερα (09.02.2026) έχουν χάσει τη ζωή τους 13 άνθρωποι, ενώ έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αρκετά σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα.

Συνολικά 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν σε κατολίσθηση που έγινε την περασμένη Παρασκευή στον νομό Ναρίνιο, νοτιοδυτικά της Κολομβίας, καθώς οι βροχές προκάλεσαν υπερχείλιση ποταμού και με αποτέλεσμα τόνοι λάσπης να καλύψουν σπίτια.

Tragedy due to flooding in Montería and Córdoba: an emergency demanding urgent action



The situation in Montería and much of the Córdoba department is alarming and devastating. The floods have left thousands of families in a critical condition.

Colombia…

09/02/2026.. pic.twitter.com/Y0qVUsvrmj — CMNS_Media(@1SanatanSatya) February 9, 2026

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έλαβαν τέλος μετά την κατολίσθηση (…) που δυστυχώς προκάλεσε 7 θανάτους, 2 τραυματισμούς, κατέστρεψε 5 σπίτια και προκάλεσε ζημιές σε δομή υγείας», ανέφερε η αυτοδιοίκηση του νομού αυτού, που γειτονεύει με τον Ισημερινό.

Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν, απεικονίζουν την καταστροφή που προκλήθηκε στην Κολομβία. Μηχανήματα έργου, σωστικά συνεργεία, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και κάτοικοι παλεύουν με λάσπες και βροχές ώστε να επαναφέρουν τις γειτονιές τους στην αρχική τους κατάσταση.

February 7, 2026. People seek refuge on the roofs of their homes during flooding in the city of Montecristo, Colombia.#ClimateCrisis #news #Colombia pic.twitter.com/s6yOHoLqzj — Jasmine (@Jasmine42368794) February 8, 2026

Ολόκληρα σπίτια παραμένουν κάτω από το νερό, ενώ οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

«Έχουμε πολλές πληγείσες οικογένειες που αληθινά τα έχασαν όλα», ανέφερε ο Ραμίρο Βελάσκες, υπεύθυνος για καταφύγιο αυτοχθόνων στον δήμο Μαγιάμα, στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RTVC.

Montecristo Bolivar Department Colombia – 06 February 2026 – Flooding observed after prolonged rainfall pic.twitter.com/Qcx6kBLoFD — Disaster Update (@DisasterUpdate2) February 7, 2026

Η κολομβιανή υπηρεσία αντιμετώπισης κινδύνων και καταστροφών (UNGRD) έκανε λόγο από την πλευρά της την Πέμπτη για τουλάχιστον 6 νεκρούς και χιλιάδες πληγέντες εξαιτίας του κύματος των ακραίων καιρικών φαινόμενων: τέσσερις νεκρούς στην κοιλάδα Κάουκα (ανατολικά) και άλλους δυο στη Μαγδαλένα (βόρεια). Άλλοι τρεις άνθρωποι αγνοούνταν στην Κόρδοβα (βόρεια), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Flooding kills 14, affects tens of thousands in northern #Colombia — reports pic.twitter.com/WpFw1m4lhE — Siraj Noorani (@sirajnoorani) February 7, 2026

Οι συγκεκριμένες βροχές που χτύπησαν την Κολομβία, προκλήθηκαν από το ψυχρό μέτωπο που έφτασε στη χώρα από τα βόρεια των ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα αρκετά ασυνήθιστο φαινόμενο για την περιοχή η οποία δεν έρχεται συχνά αντιμέτωπη με τέτοιου είδους φαινόμενα.