Κολομβία: Εικόνες καταστροφής από τις καταρρακτώδεις βροχές – 13 νεκροί, βυθισμένα στη λάσπη σπίτια και δρόμοι

Τεράστιες ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και δρόμους - Κατολίσθηση προκάλεσε τον θάνατο 7 ανθρώπων - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Πλημμύρα
REUTERS/Luis Felipe Osorio

Βυθισμένες στα λασπόνερα παραμένουν διάφορες διάφορες περιοχές της Κολομβίας από τις σφοδρές βροχές που έπληξαν την χώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Μέχρι και σήμερα (09.02.2026) έχουν χάσει τη ζωή τους 13 άνθρωποι, ενώ έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αρκετά σπίτια, επιχειρήσεις και οχήματα.

Συνολικά 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 2 τραυματίστηκαν σε κατολίσθηση που έγινε την περασμένη Παρασκευή στον νομό Ναρίνιο, νοτιοδυτικά της Κολομβίας, καθώς οι βροχές προκάλεσαν υπερχείλιση ποταμού και με αποτέλεσμα τόνοι λάσπης να καλύψουν σπίτια.

Πλημμύρα
REUTERS/Luis Felipe Osorio
Πλημμύρα
REUTERS/Luis Felipe Osorio
Πλημμύρα
REUTERS/Luis Felipe Osorio

Πλημμύρα
REUTERS/Luis Felipe Osorio

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έλαβαν τέλος μετά την κατολίσθηση (…) που δυστυχώς προκάλεσε 7 θανάτους, 2 τραυματισμούς, κατέστρεψε 5 σπίτια και προκάλεσε ζημιές σε δομή υγείας», ανέφερε η αυτοδιοίκηση του νομού αυτού, που γειτονεύει με τον Ισημερινό.

Πλημμύρα
REUTERS/Luis Felipe Osorio

Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύθηκαν, απεικονίζουν την καταστροφή που προκλήθηκε στην Κολομβία. Μηχανήματα έργου, σωστικά συνεργεία, ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και κάτοικοι παλεύουν με λάσπες και βροχές ώστε να επαναφέρουν τις γειτονιές τους στην αρχική τους κατάσταση.

Πλημμύρα
REUTERS/Luis Felipe Osorio
Πλημμύρα
REUTERS/Luis Felipe Osorio

Πλημμύρα
REUTERS/Luis Felipe Osorio

Ολόκληρα σπίτια παραμένουν κάτω από το νερό, ενώ οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

«Έχουμε πολλές πληγείσες οικογένειες που αληθινά τα έχασαν όλα», ανέφερε ο Ραμίρο Βελάσκες, υπεύθυνος για καταφύγιο αυτοχθόνων στον δήμο Μαγιάμα, στο δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο RTVC.

Πλημμύρα
REUTERS/Luis Felipe Osorio

Η κολομβιανή υπηρεσία αντιμετώπισης κινδύνων και καταστροφών (UNGRD) έκανε λόγο από την πλευρά της την Πέμπτη για τουλάχιστον 6 νεκρούς και χιλιάδες πληγέντες εξαιτίας του κύματος των ακραίων καιρικών φαινόμενων: τέσσερις νεκρούς στην κοιλάδα Κάουκα (ανατολικά) και άλλους δυο στη Μαγδαλένα (βόρεια). Άλλοι τρεις άνθρωποι αγνοούνταν στην Κόρδοβα (βόρεια), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Οι συγκεκριμένες βροχές που χτύπησαν την Κολομβία, προκλήθηκαν από το ψυχρό μέτωπο που έφτασε στη χώρα από τα βόρεια των ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα αρκετά ασυνήθιστο φαινόμενο για την περιοχή η οποία δεν έρχεται συχνά αντιμέτωπη με τέτοιου είδους φαινόμενα.

