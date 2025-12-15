Κολομβία: Νεκροί οι 16 μαθητές και ο οδηγός του σχολικού που έπεσε σε χαράδρα 40 μέτρων – Επέστρεφαν από εκδρομή

Αυξήθηκε ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος στην Κολομβία που προκλήθηκε όταν λεωφορείο που μετέφερε μαθητές έπεσε σε χαράδρα 40 μέτρων. 17 άτομα σκοτώθηκαν ενώ 22 τραυματίστηκαν.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε όταν οι μαθητές του Λυκείου επέστρεφαν στη βορειοδυτική Κολομβία μετά από εκδρομή που έκαναν να γιορτάσουν την αποφοίτησή τους. Κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο το λεωφορείο έπεσε στη χαράδρα με αποτέλεσμα αυτή η γιορτινή ημέρα να βαφτεί με αίμα. Ανάμεσα στους 17 νεκρούς, οι 16 είναι μαθητές.

«Κοιμόμουν και ξαφνικά άκουσα κραυγές. Από εκείνη τη στιγμή δεν θυμάμαι τίποτα», είπε ένας από τους επιζήσαντες σε βίντεο που δημοσιοποίησε ο νομάρχης μέσω Instagram.



At least sixteen people, including 14 children, were killed in a school bus crash in Colombia.



The bus was carrying high school students returning from a trip.

On the way back, the bus plunged into a ravine. pic.twitter.com/sRrXd7xCHO — RussiaNews (@mog_russEN) December 14, 2025

Ο οδηγός του οχήματος και 16 μαθητές, ηλικιών μεταξύ 16 και 18 χρόνων, σκοτώθηκαν, ανέφερε αξιωματούχος στον δήμο Μπέγιο. 22 τραυματίες, ανάμεσά τους 3 σε σοβαρή κατάσταση, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από social media της Κολομβίας δείχνουν το λεωφορείο, κατεστραμμένο, στο φαράγγι και μέλη σωστικών συνεργείων να μεταφέρουν θύματα με φορεία.

autobús que transportaba a estudiantes recién egresados del Liceo Antioqueño de Bello sufrió un grave accidente en la vía entre Segovia y Remedios, Antioquia, tras regresar de una excursión en Tolú y Coveñas. pic.twitter.com/MrGSl0xRTZ — Expresionenred (@expresionenred) December 14, 2025

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων. «Δεν μου αρέσει καθόλου όταν πεθαίνουν νέοι άνθρωποι. Ακόμα λιγότερο όταν πάνε να σπουδάσουν ή να γιορτάσουν», σημείωσε ο αρχηγός του κράτους μέσω X, αναφερόμενος στην «κακή είδηση για την πατρίδα μας».

No me gusta que los jóvenes mueran. Menos cuando van a estudiar o descansar alegres. Lo siento mucho por ellos y sus familias. Son las malas noticias en nuestra Patria https://t.co/77FH6ZsWr9 — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 14, 2025

Το 2024, στην Κολομβία καταγράφονταν κατά μέσο όρο κάπου 22 θάνατοι στους δρόμους την ημέρα, σύμφωνα με τις αρχές.