Κολομβία: Νεκροί οι 16 μαθητές και ο οδηγός του σχολικού που έπεσε σε χαράδρα 40 μέτρων – Επέστρεφαν από εκδρομή

Οι μαθητές είχαν πάει εκδρομή για να γιορτάσουν την αποφοίτησή τους - Στους 22 οι τραυματίες
Λεωφορείο
Άμορφη μάζα σιδερικών το λεωφορείο των μαθητών

Αυξήθηκε ο τραγικός απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος στην Κολομβία που προκλήθηκε όταν λεωφορείο που μετέφερε μαθητές έπεσε σε χαράδρα 40 μέτρων. 17 άτομα σκοτώθηκαν ενώ 22 τραυματίστηκαν.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε όταν οι μαθητές του Λυκείου επέστρεφαν στη βορειοδυτική Κολομβία μετά από εκδρομή που έκαναν να γιορτάσουν την αποφοίτησή τους. Κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο το λεωφορείο έπεσε στη χαράδρα με αποτέλεσμα αυτή η γιορτινή ημέρα να βαφτεί με αίμα. Ανάμεσα στους 17 νεκρούς, οι 16 είναι μαθητές.

«Κοιμόμουν και ξαφνικά άκουσα κραυγές. Από εκείνη τη στιγμή δεν θυμάμαι τίποτα», είπε ένας από τους επιζήσαντες σε βίντεο που δημοσιοποίησε ο νομάρχης μέσω Instagram.

Ο οδηγός του οχήματος και 16 μαθητές, ηλικιών μεταξύ 16 και 18 χρόνων, σκοτώθηκαν, ανέφερε αξιωματούχος στον δήμο Μπέγιο. 22 τραυματίες, ανάμεσά τους 3 σε σοβαρή κατάσταση, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από social media της Κολομβίας δείχνουν το λεωφορείο, κατεστραμμένο, στο φαράγγι και μέλη σωστικών συνεργείων να μεταφέρουν θύματα με φορεία.

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων. «Δεν μου αρέσει καθόλου όταν πεθαίνουν νέοι άνθρωποι. Ακόμα λιγότερο όταν πάνε να σπουδάσουν ή να γιορτάσουν», σημείωσε ο αρχηγός του κράτους μέσω X, αναφερόμενος στην «κακή είδηση για την πατρίδα μας».

Η οργάνωση ανταρτών της άκρας αριστεράς, η οποία ελέγχει περιοχές όπου παράγεται κοκαΐνη, κήρυξε από χθες τριήμερο «περιορισμό» του πληθυσμού, επικαλούμενη τις «απειλές ιμπεριαλιστικής επέμβασης» της Ουάσιγκτον.

Το 2024, στην Κολομβία καταγράφονταν κατά μέσο όρο κάπου 22 θάνατοι στους δρόμους την ημέρα, σύμφωνα με τις αρχές.

