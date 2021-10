Στην έκδοση του «Οτονιέλ» στις ΗΠΑ, του αρχηγού της ισχυρότερης συμμορίας που διακινεί ναρκωτικά στην Κολομβία, ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι προετοιμάζεται για να προχωρήσει η κυβέρνηση της χώρας, ο οποίος συνελήφθη μία ημέρα νωρίτερα κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε βορειοδυτική περιοχή.

«Σε βάρος του ‘Οτονιέλ’ υπάρχει αίτημα έκδοσης (στις ΗΠΑ) (…) το οποίο παραμένει σε ισχύ», είπε ο υπουργός Άμυνας της Κολομβίας, Διέγο Μολάνο, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα El Tiempo, για τη σύλληψη του βαρόνου ναρκωτικών.

Ο 50χρονος Ντάιρο Αντόνιο Ούσουγα, γνωστός επίσης με το ψευδώνυμο «Οτονιέλ», αρχηγός της συμμορίας Clan del Golfo, συνελήφθη κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης της αστυνομίας και του στρατού σε ζούγκλα της βορειοδυτικής Κολομβίας. Στην επιχείρηση πήραν μέρος κάπου 700 αστυνομικοί και στρατιωτικοί με την υποστήριξη 18 ελικοπτέρων.

Οι αρχές των ΗΠΑ και της Κολομβίας προσέφεραν αμοιβές πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του. Από τη μεριά της, η Ουάσινγκτον προσέφερε επίσης αμοιβή 5 εκατ. δολαρίων για τη σύλληψή του.

«Αυτό είναι το σημαντικότερο πλήγμα αυτού του αιώνα στο λαθρεμπόριο ναρκωτικών, αλλά δεν πρέπει να σταματήσουμε εδώ», είπε ο πρόεδρος της Κολομβίας, ο Ιβάν Ντούκε, κατά τη διάρκεια τελετής για την απότιση φόρου τιμής σε αστυνομικό που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για τη σύλληψη του «Οτονιέλ».

