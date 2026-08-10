Αυστραλία: Συναγερμός για «πτώμα» μέσα σε βαλίτσα – Η «σορός» τελικά ανήκε σε μια «εξαιρετικά ρεαλιστική κούκλα»

Συναγερμός σήμανε στην Αυστραλία όταν δύο περαστικοί εντόπισαν μια εγκαταλελειμμένη βαλίτσα στην άκρη δρόμου και, ανοίγοντάς την, αντίκρισαν αυτό που έμοιαζε με ανθρώπινο πτώμα. Η αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα και αντιμετώπισε αρχικά την υπόθεση ως πιθανή ανθρωποκτονία, μέχρι που η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε μια απρόσμενη ανατροπή.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή (09.08.2026) στην περιοχή Ουάλεν της Αυστραλίας, περίπου 200 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Σίδνεϊ. Οι αστυνομικοί απέκλεισαν το σημείο θεωρώντας ότι μέσα στη βαλίτσα υπήρχε πτώμα, ωστόσο αυτό που έμοιαζε με ανθρώπινα λείψανα αποδείχθηκε τελικά μια εξαιρετικά ρεαλιστική κούκλα.

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Οι δύο πολίτες είχαν σταματήσει το αυτοκίνητό τους όταν παρατήρησαν την εγκαταλελειμμένη βαλίτσα στην άκρη του δρόμου. Οταν την άνοιξαν, το περιεχόμενό της τούς έκανε να πιστέψουν ότι βρίσκονταν μπροστά σε ανθρώπινη σορό και ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο απέκλεισαν την περιοχή και δημιούργησαν σκηνή εγκλήματος, ενώ ξεκίνησε έρευνα για ενδεχόμενη ανθρωποκτονία.

Στιγμιότυπο από τις έρευνες των Αρχών στην Ουάλεν της Νέας Νότιας Ουαλίας, στην Αυστραλία (Πηγή φωτογραφίας: REUTERS)

Στιγμιότυπο από τις έρευνες των Αρχών στην Ουάλεν της Νέας Νότιας Ουαλίας, στην Αυστραλία (Πηγή φωτογραφίας: REUTERS)

Η ανατροπή από την ιατροδικαστική εξέταση

Η πραγματική διάσταση της υπόθεσης αποκαλύφθηκε κατά την εξέταση του ευρήματος. Οπως ανακοίνωσε η αστυνομία τη Δευτέρα (10.08.2026), μέσα στη βαλίτσα δεν υπήρχε ανθρώπινη σορός, αλλά μια «εξαιρετικά ρεαλιστική κούκλα».

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Η κούκλα ήταν ντυμένη με ρούχα, είχε μαλλιά και σκουλαρίκι στη μύτη, ενώ έφερε σημάδια που έμοιαζαν με μελανιές και εκδορές. Οι λεπτομέρειες αυτές συνέβαλαν στο να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι επρόκειτο για πραγματικό ανθρώπινο σώμα.

Μετά την επιβεβαίωση ότι δεν επρόκειτο για ανθρώπινα λείψανα, η έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία τερματίστηκε.

Η επιθεωρήτρια Λίντα Μπράντμπερι ανέφερε ότι η κούκλα ήταν «πολύ ρεαλιστική», εξηγώντας ότι η ομοιότητά της με ανθρώπινη σορό ήταν τέτοια ώστε οι αστυνομικοί όφειλαν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό ως πραγματική σκηνή εγκλήματος.

Οπως εξήγησε, σε ανάλογες περιπτώσεις οι αστυνομικοί αποφεύγουν να μετακινούν ή να εξετάζουν εκτενώς επί τόπου ένα πιθανό πτώμα, ώστε να μη διαταραχθούν στοιχεία που ενδεχομένως συνδέονται με εγκληματική ενέργεια. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή δυσχέραναν ακόμη περισσότερο την αρχική εξέταση.

Ετσι, μια επιχείρηση που ξεκίνησε ως έρευνα για πιθανή ανθρωποκτονία ολοκληρώθηκε όταν διαπιστώθηκε ότι το μακάβριο εύρημα μέσα στην εγκαταλελειμμένη βαλίτσα ήταν στην πραγματικότητα μια ασυνήθιστα πειστική κούκλα.