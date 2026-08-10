Περσείδες: Πότε κορυφώνεται η θεαματική βροχή αστεριών – Live μετάδοση από τη NASA

Οι Περσείδες, μία από τις πιο εντυπωσιακές βροχές διαττόντων αστεριών του καλοκαιριού, επιστρέφουν και φέτος, με τη δραστηριότητά τους να κορυφώνεται τη νύχτα της 12ης προς 13η Αυγούστου του 2026. Σύμφωνα με τη NASA, υπό ιδανικές συνθήκες παρατήρησης μπορεί να είναι ορατά από 50 έως και 100 μετέωρα την ώρα, προσφέροντας ένα από τα πιο θεαματικά ουράνια φαινόμενα του έτους.

Οι Περσείδες αναμένεται να είναι ορατές σε ολόκληρο το βόρειο ημισφαίριο, ενώ τα «πεφταστέρια» θα συνυπάρξουν φέτος χρονικά με μια σπάνια «παρέλαση» έξι πλανητών. Η NASA επισημαίνει ότι δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για την παρατήρηση των διαττόντων αστεριών, αρκεί ο ουρανός να είναι καθαρός και το σημείο παρατήρησης να βρίσκεται μακριά από τη φωτορύπανση.

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Οι Περσείδες αποτελούνται από υπολείμματα του κομήτη 109P/Swift-Tuttle, ενός παγωμένου ουράνιου σώματος που χρειάζεται περίπου 133 χρόνια για να ολοκληρώσει μία πλήρη τροχιά γύρω από τον Ηλιο. Η επόμενη επιστροφή του στο εσωτερικό Ηλιακό Σύστημα αναμένεται το 2125.

Πρόκειται για μία από τις αρχαιότερες καταγεγραμμένες βροχές διαττόντων, με παρατηρήσεις που χρονολογούνται περισσότερο από 2.000 χρόνια πίσω. Η δημοτικότητά τους οφείλεται τόσο στη σταθερή ετήσια εμφάνισή τους όσο και στο γεγονός ότι σημειώνονται στην καρδιά του καλοκαιριού, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι συνήθως ευνοϊκότερες για παρατήρηση.

Οι Περσείδες είναι επίσης γνωστές για τα ιδιαίτερα φωτεινά μετέωρα που συχνά δημιουργούν, αφήνοντας πίσω τους μια λαμπερή ουρά καθώς διασχίζουν την ατμόσφαιρα.

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Από πού πήραν το όνομά τους

Το όνομά τους προέρχεται από τον αστερισμό του Περσέα, από τον οποίο φαίνεται, λόγω προοπτικής, να «ακτινοβολούν» τα μετέωρα. Ο αστερισμός βρίσκεται στον βόρειο ουρανό και συνδέεται με τον ήρωα της ελληνικής μυθολογίας που σκότωσε τη Μέδουσα και έσωσε την Ανδρομέδα.

Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο να εντοπίσει κανείς τον Περσέα για να παρακολουθήσει το φαινόμενο, καθώς τα μετέωρα μπορούν να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε σημείο του ουρανού.

Πώς θα δείτε καλύτερα τις Περσείδες

Οι καταλληλότερες ώρες για παρατήρηση είναι από τα μεσάνυχτα έως την αυγή, όταν ο αστερισμός του Περσέα βρίσκεται ψηλότερα στον βόρειο ουρανό.

Για καλύτερη ορατότητα, συνιστάται η επιλογή ενός σκοτεινού σημείου, μακριά από τα φώτα των πόλεων και με όσο το δυνατόν πιο ανεμπόδιστη θέα προς τον ουρανό. Χρειάζονται επίσης περίπου 20 έως 30 λεπτά ώστε τα μάτια να προσαρμοστούν πλήρως στο σκοτάδι.

Ο αστρονόμος Ζακ Βάντερμπος προτείνει στους παρατηρητές να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο τμήμα του ουρανού και να παραμείνουν προσηλωμένοι σε αυτό, περιμένοντας την εμφάνιση μιας γρήγορης φωτεινής γραμμής, ακόμη και στην περιφερειακή τους όραση.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αποφυγή χρήσης κινητού τηλεφώνου, καθώς το φως της οθόνης δυσκολεύει την προσαρμογή των ματιών στο σκοτάδι και μειώνει την ικανότητα εντοπισμού των πιο αμυδρών μετεώρων.

Ζωντανή μετάδοση από τη NASA

Η NASA θα μεταδώσει ζωντανά το φαινόμενο μέσω του καναλιού της στο YouTube, με την έναρξη της μετάδοσης να έχει προγραμματιστεί για τα μεσάνυχτα της 13ης Αυγούστου, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ.

Οι εικόνες θα προέρχονται από κάμερες του Automated Lunar and Meteor Observatory (ALaMO) στο Marshall Space Flight Center, το οποίο συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια λειτουργίας, καθώς και από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.