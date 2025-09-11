Κόσμος

Κολοράντο: Μαθητής πυροβόλησε σε σχολείο τους συμμαθητές του και αυτοκτόνησε – Σε κρίσιμη κατάσταση 3 ανήλικοι

Στο σχολείο όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί, φοιτούν συνολικά 900 μαθητές
Περιπολικά
Φωτογραφία αρχείου Associated Press

Ένα ακόμα αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σε σχολείο των ΗΠΑ, αυτή τη φορά στο Κολοράντο. Δράστης άνοιξε πυρ μέσα σε Λύκειο, (11.09.2025) τραυματίζοντας συνολικά 3 μαθητές.

Ο δράστης που ήταν μαθητής στο συγκεκριμένο σχολείο του Κολοράντο, μετά τους πυροβολισμούς αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του. Λίγα δευτερόλεπτα μετά υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι μαθητές που τραυματίστηκαν, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αν και οι αρχές ταυτοποίησαν τον δράστη, μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει τα στοιχεία του στη δημοσιότητα.

Στο σχολείο όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί, φοιτούν συνολικά 900 μαθητές.

«Προσπαθούμε ακόμη να προσδιορίσουμε που έπεσαν οι πυροβολισμοί», δήλωσε η Τζάκι Κέλι, υπεύθυνη ενημέρωσης του γραφείου του σερίφη της κομητείας Τζέφερσον.

Εκατοντάδες αστυνομικοί έσπευσαν στο σχολείο για να αντιμετωπίσουν τον δράστη. Στο σημείο έφτασαν και 2 ασθενοφόρα.

Το σχολείο αποκλείστηκε καθώς οι αξιωματούχοι έκαναν ενδελεχή σάρωση της περιοχής.

Αυτό το περιστατικό είναι η 47η ένοπλη επίθεση σε εκπαιδευτικό στις Ηνωμένες Πολιτείες φέτος, με 23 από αυτές να έχουν σημειωθεί σε σχολεία και 24 σε κολέγια και πανεπιστήμια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τσάρλι Κερκ: Τα τελευταία λόγια του «μάρτυρα του MAGA» πριν πέσει νεκρός από σφαίρα – Παραμένει άφαντος ο δράστης
Λίγο πριν πέσει νεκρός, ο ακτιβιστής είχε συνομιλία με άτομο από το κοινό για τους μαζικούς πυροβολισμούς από τρανς άτομα - Σε βίντεο που βγήκαν στα social media φαίνεται μία μαύρη φιγούρα σε ταράτσα πολυκατοικίας, εικάζεται πως είναι ο δράστης
Τσάρλι Κερκ
10
Newsit logo
Newsit logo