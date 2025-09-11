Κολοράντο: Μαθητής πυροβόλησε σε σχολείο τους συμμαθητές του και αυτοκτόνησε – Σε κρίσιμη κατάσταση 3 ανήλικοι

Ένα ακόμα αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς σε σχολείο των ΗΠΑ, αυτή τη φορά στο Κολοράντο. Δράστης άνοιξε πυρ μέσα σε Λύκειο, (11.09.2025) τραυματίζοντας συνολικά 3 μαθητές.

Ο δράστης που ήταν μαθητής στο συγκεκριμένο σχολείο του Κολοράντο, μετά τους πυροβολισμούς αποφάσισε να βάλει τέλος στη ζωή του. Λίγα δευτερόλεπτα μετά υπέκυψε στα τραύματά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μαθητές που τραυματίστηκαν, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αν και οι αρχές ταυτοποίησαν τον δράστη, μέχρι στιγμής δεν έχουν δώσει τα στοιχεία του στη δημοσιότητα.

Στο σχολείο όπου έπεσαν οι πυροβολισμοί, φοιτούν συνολικά 900 μαθητές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

BREAKING



At least two students wounded in an active shooter situation in Jefferson County. Victims taken to hospital; authorities investigating. Reunification center set up at Wilmot Elementary. pic.twitter.com/FBRFYdd1ZT — The_Independent (@TheIndeWire) September 10, 2025

«Προσπαθούμε ακόμη να προσδιορίσουμε που έπεσαν οι πυροβολισμοί», δήλωσε η Τζάκι Κέλι, υπεύθυνη ενημέρωσης του γραφείου του σερίφη της κομητείας Τζέφερσον.

Εκατοντάδες αστυνομικοί έσπευσαν στο σχολείο για να αντιμετωπίσουν τον δράστη. Στο σημείο έφτασαν και 2 ασθενοφόρα.

Το σχολείο αποκλείστηκε καθώς οι αξιωματούχοι έκαναν ενδελεχή σάρωση της περιοχής.

Αυτό το περιστατικό είναι η 47η ένοπλη επίθεση σε εκπαιδευτικό στις Ηνωμένες Πολιτείες φέτος, με 23 από αυτές να έχουν σημειωθεί σε σχολεία και 24 σε κολέγια και πανεπιστήμια.