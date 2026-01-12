Κολοράντο: Σκιέρ παρασύρθηκαν από χιονοστιβάδα σε εθνικό πάρκο – Θάφτηκαν κάτω από το χιόνι αλλά σώθηκαν

Το φρέσκο χιόνι και οι υψηλές θερμοκρασίες προσελκύουν όλο και περισσότερο κόσμο στις ορεινές περιοχές του Κολοράντο, δημιουργώντας εξαιρετικές συνθήκες για σκι, αλλά και αυξάνοντας τον κίνδυνο χιονοστιβάδων.

Σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφοριών Χιονοστιβάδων του Κολοράντο, μια ομάδα σκιέρ παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα κοντά στη λίμνη Haiyaha στο Εθνικό Πάρκο «Rocky Mountain» το Σάββατο (10/1/2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αρχές αναφέρουν ότι ένας από τους σκιέρ θάφτηκε για λίγο κάτω από το χιόνι και εξάρθρωσε τον ώμο του ενώ προσπαθούσε να πιαστεί από ένα δέντρο. Καθώς οι φίλοι του έσπευσαν να τον βοηθήσουν, ένας άλλος σκιέρ παρασύρθηκε από μια δευτερεύουσα χιονοστιβάδα. Ευτυχώς, η ομάδα κατάφερε να αντιμετωπίσει τον τραυματισμό και να βγει με ασφάλεια από την περιοχή.

Το Κέντρο Πληροφοριών Χιονοστιβάδων του Κολοράντο αναφέρει ότι οι τρέχουσες συνθήκες περιλαμβάνουν χαμηλότερο συνολικό χιόνι από το συνηθισμένο για αυτή την εποχή του χρόνου, αλλά αυτό δεν εξαλείφει τον κίνδυνο χιονοστιβάδων.

Three snowboarders were caught up in an avalanche in Rocky Mountain National Park in Colorado. Thankfully, no serious injuries were reported. https://t.co/yZKw3twPFl pic.twitter.com/kIo9AyvuZT — ABC News (@ABC) January 12, 2026

«Σίγουρα έχουμε χαμηλότερο χιόνι αυτή τη στιγμή από ό,τι συνήθως για αυτή την εποχή του χρόνου», δήλωσε ο Ethan Greene, διευθυντής του Κέντρου Πληροφοριών Χιονοστιβάδων του Κολοράντο. «Αλλά όποτε έχουμε χιόνι σε απότομες πλαγιές, υπάρχει πιθανότητα χιονοστιβάδων. Αυτό που βλέπουμε σε αυτή τη συγκεκριμένη περιοχή είναι χιονοστιβάδες που προκαλούνται από χιονοστιβάδες που μπορούν να σπάσουν παλαιότερα στρώματα χιονιού».