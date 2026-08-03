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Κόλπος του Άντεν: Σαουδαραβικά υπερδεξαμενόπλοια αλλάζουν πορεία μετά τις απειλές των Χούθι

Έξι πλοία απέφυγαν τη διέλευση από την Ερυθρά Θάλασσα και κατευθύνονται προς τη νότια Αφρική μέσω ασφαλέστερης διαδρομής
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ REUTERS
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ REUTERS/Stringer
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Έξι υπερδεξαμενόπλοια με σημαία Σαουδικής Αραβίας πραγματοποίησαν αναστροφή στον Κόλπο του Άντεν και κατευθύνονται προς τη νότια Αφρική, μετά τις απειλές των Χούθι ότι θα στοχοθετούν σαουδαραβικά πλοία. Η αλλαγή πορείας αποτυπώνεται σε στοιχεία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας που έγιναν γνωστά τις τελευταίες ημέρες.

Τα υπερδεξαμενόπλοια, τα οποία επέστρεφαν χωρίς φορτίο από προορισμούς στην Ασία, επέλεξαν να κινηθούν σε σχηματισμό μακριά από τον Κόλπο του Άντεν, αποφεύγοντας τη νότια Ερυθρά Θάλασσα και το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, καθώς οι απειλές των Χούθι έχουν αυξήσει την ανησυχία για τη ναυσιπλοΐα της Σαουδικής Αραβίας στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες εντοπισμού πλοίων LSEG και MarineTraffic, τα έξι δεξαμενόπλοια άλλαξαν τη διαδρομή τους και κατευθύνονται προς τη νότια Αφρική, επιλέγοντας έναν σαφώς μεγαλύτερο αλλά ασφαλέστερο πλου γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας.

Ένα από τα πλοία, το πετρελαιοφόρο Dilam, εμφανίζεται να έχει ως προορισμό το Γιβραλτάρ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα. Η νέα χάραξη της πορείας του επιβεβαιώνει την προσπάθεια αποφυγής των θαλάσσιων περασμάτων που βρίσκονται κοντά στην Υεμένη.

Η εξέλιξη έρχεται μετά τις δημόσιες απειλές των Χούθι για επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών πλοίων, οι οποίες εντείνουν εκ νέου την αβεβαιότητα γύρω από μία από τις σημαντικότερες εμπορικές αρτηρίες παγκοσμίως.

Η σαουδαραβική ναυτιλιακή εταιρεία Bahri, όπως και άλλοι αξιωματούχοι του βασιλείου, δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

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