Μπαχάμες: Βίντεο από τη συντριβή υδροπλάνου στη θάλασσα, στιγμές αγωνίας για 10 επιβάτες και πλήρωμα

Τον… Χάρο με τα μάτια τους είδαν οι 10 επιβαίνοντες σε υδροπλάνο τύπου Cessna της εταιρείας «Tropic Ocean Airways», το οποίο συνετρίβη σε προβλήτα στη θαλάσσια περιοχή του North Bimini στις Μπαχάμες.

Το ατύχημα με το υδροπλάνο στις Μπαχάμες συνέβη την 1η Αυγούστου 2026 κατά τη διάρκεια τροχοδρόμησής του για απογείωση.

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Και οι 10 επιβαίνοντες (8 επιβάτες και 2 μέλη πληρώματος), όλοι τους Αμερικανοί, διασώθηκαν σώοι από παραπλέοντα σκάφη και κατοίκους, ενώ το μικρό αεροσκάφος βυθίστηκε.

Ο πιλότος επιχείρησε ελιγμό αποφυγής λόγω κίνησης σκαφών, αλλά το υδροπλάνο τύπου Cessna «τράβηξε» απότομα προς τα αριστερά, χωρίς να ανταποκρίνεται στις διορθώσεις του πιλότου και προσέκρουσε σε προβλήτα.

Αυτόπτες μάρτυρες είδαν το αεροσκάφος να κινείται ακυβέρνητο σε κάθετη στάση πάνω από το νερό.

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Όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια πριν το υδροπλάνο βυθιστεί σε βάθος περίπου 30 μέτρων.

Authorities in the Bahamas said a small seaplane crashed into a dock while trying to take off on Saturday.



Police say 8 passengers and 2 crew — all Americans — were evacuated safely and there were no injuries.



The aircraft later sank in approximately 100 feet of water. pic.twitter.com/UF8KRBLM5c — ABC News (@ABC) August 3, 2026

Η υπηρεσία διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων (Aircraft Accident Investigation Authority – AAIA) των Μπαχαμών διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.