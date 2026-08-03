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Μπαχάμες: Βίντεο από τη συντριβή υδροπλάνου στη θάλασσα, στιγμές αγωνίας για 10 επιβάτες και πλήρωμα

Και οι 10 επιβαίνοντες - 8 επιβάτες και 2 μέλη πληρώματος - διασώθηκαν σώοι από παραπλέοντα σκάφη, ενώ το υδροπλάνο βυθίστηκε
Στιγμές πανικού για επιβάτες υδροπλάνου που συνετρίβη σε προβλήτα στις Μπαχάμες
Στιγμές πανικού για επιβάτες υδροπλάνου που συνετρίβη σε προβλήτα στις Μπαχάμες / πηγή φωτογραφίας Χ
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Τον… Χάρο με τα μάτια τους είδαν οι 10 επιβαίνοντες σε υδροπλάνο τύπου Cessna της εταιρείας «Tropic Ocean Airways», το οποίο συνετρίβη σε προβλήτα στη θαλάσσια περιοχή του North Bimini στις Μπαχάμες.

Το ατύχημα με το υδροπλάνο στις Μπαχάμες συνέβη την 1η Αυγούστου 2026 κατά τη διάρκεια τροχοδρόμησής του για απογείωση.

Και οι 10 επιβαίνοντες (8 επιβάτες και 2 μέλη πληρώματος), όλοι τους Αμερικανοί, διασώθηκαν σώοι από παραπλέοντα σκάφη και κατοίκους, ενώ το μικρό αεροσκάφος βυθίστηκε.

Ο πιλότος επιχείρησε ελιγμό αποφυγής λόγω κίνησης σκαφών, αλλά το υδροπλάνο τύπου Cessna «τράβηξε» απότομα προς τα αριστερά, χωρίς να ανταποκρίνεται στις διορθώσεις του πιλότου και προσέκρουσε σε προβλήτα.

Αυτόπτες μάρτυρες είδαν το αεροσκάφος να κινείται ακυβέρνητο σε κάθετη στάση πάνω από το νερό.

Όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια πριν το υδροπλάνο βυθιστεί σε βάθος περίπου 30 μέτρων.

Η υπηρεσία διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων (Aircraft Accident Investigation Authority – AAIA) των Μπαχαμών διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

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