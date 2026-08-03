Νέα σκληρή προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν: «Συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση»

Νέο μήνυμα με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα προς το Ιράν απηύθυνε τη Δευτέρα (03.08.2026) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη καλείται να επιλέξει μεταξύ μιας συμφωνίας με την Ουάσιγκτον ή της «ολοκληρωτικής παράδοσης». Παράλληλα, κατηγόρησε την ιρανική ηγεσία ότι ακολουθεί αντιφατική στάση ως προς τις διαπραγματεύσεις.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν τον πλήρη έλεγχο της ναυσιπλοΐας προς το Ιράν, τονίζοντας ότι «τίποτα δεν περνάει στο Ιράν, εκτός αν το θέλουμε εμείς και τίποτα δεν θα περάσει, εκτός αν επιτευχθεί συμφωνία ή ολοκληρωτική παράδοση».

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Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την ιρανική ηγεσία «απίστευτα διπρόσωπη», υποστηρίζοντας ότι από τη μία πλευρά ζητά συνομιλίες για τον τερματισμό της κρίσης και από την άλλη δηλώνει δημοσίως ότι δεν βρίσκεται σε καμία διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά συνομιλεί μόνο με το Ομάν.

Παράλληλα, αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης περί ελέγχου των Στενών του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι η ναυσιπλοΐα στην περιοχή βρίσκεται υπό τον πλήρη έλεγχο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Όπως ανέφερε, ο ναυτικός αποκλεισμός δεν πρόκειται να αρθεί πριν υπάρξει συμφωνία ή, όπως χαρακτηριστικά είπε, «πλήρης παράδοση».

«Είτε το Ιράν θέλει να το παραδεχτεί είτε όχι, μιλάμε στην πραγματικότητα για τη λύση ενός προβλήματος που το ίδιο έχει προκαλέσει εδώ και δεκαετίες», έγραψε ακόμη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επιρρίπτοντας στην ιρανική ηγεσία την ευθύνη για τη μακροχρόνια ένταση στην περιοχή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκλεισε την ανάρτησή του επαναλαμβάνοντας την πάγια θέση της Ουάσιγκτον για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, διαμηνύοντας ότι «το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο», σε μια ακόμη δημόσια προειδοποίηση προς την ιρανική ηγεσία.