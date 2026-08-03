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Πύραυλος της SpaceX με ισχύ τριών τόνων ΤΝΤ προσκρούει την Τετάρτη στη Σελήνη: Οι επιστήμονες περιμένουν έναν νέο κρατήρα

Η πρόσκρουση θα παρακολουθηθεί από διαστημικά σκάφη της NASA και της Νότιας Κορέας, ενώ αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τα διαστημικά απορρίμματα
Πύραυλος
Πύραυλος (Φωτογραφία αρχείου: REUTERS)
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Ένα ανενεργό τμήμα πυραύλου της SpaceX αναμένεται να προσκρούσει στη Σελήνη τα ξημερώματα της Τετάρτης (05.08.2026), δημιουργώντας έναν νέο κρατήρα και προσφέροντας στους επιστήμονες μια σπάνια ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο τις επιπτώσεις μιας ελεγχόμενα προβλέψιμης σύγκρουσης στη σεληνιακή επιφάνεια.

Ο πύραυλος της SpaceX, ο οποίος παρέμενε σε τροχιά μετά από αποστολή του το 2025, θα συγκρουστεί με τη Σελήνη με ταχύτητα περίπου 8.700 χιλιομέτρων την ώρα και με ενέργεια που αντιστοιχεί σε περίπου τρεις τόνους ΤΝΤ. Αν και το γεγονός θεωρείται σημαντικό για την επιστημονική έρευνα, επαναφέρει στο προσκήνιο και τις ανησυχίες για τη διαχείριση των διαστημικών απορριμμάτων.

Η πρόσκρουση θα σημειωθεί κοντά στον κρατήρα Αϊνστάιν, στο δυτικό άκρο του φυσικού δορυφόρου της Γης. Από τη σύγκρουση αναμένεται να δημιουργηθεί κρατήρας διαμέτρου περίπου 27 μέτρων και βάθους περίπου πέντε μέτρων, ενώ μεγάλες ποσότητες σκόνης και θραυσμάτων θα εκτοξευθούν από την επιφάνεια.

Το νέφος που θα σχηματιστεί δεν θα διαλυθεί άμεσα, καθώς η Σελήνη δεν διαθέτει ατμόσφαιρα και η βαρύτητά της είναι πολύ ασθενέστερη από εκείνη της Γης. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η σκόνη θα παραμείνει ορατή στην περιοχή για αρκετές δεκάδες λεπτά, επιτρέποντας λεπτομερείς παρατηρήσεις.

Η λάμψη που θα προκαλέσει η πρόσκρουση δεν θα είναι ορατή με γυμνό μάτι, ωστόσο θα καταγραφεί από επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια. Τα δεδομένα αναμένεται να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες για τη σύσταση και τη δομή του υπεδάφους της Σελήνης.

Καθοριστικό ρόλο στην καταγραφή του φαινομένου θα έχουν το Lunar Reconnaissance Orbiter της NASA και το νοτιοκορεατικό διαστημικό σκάφος Danuri, τα οποία βρίσκονται ήδη σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη. Το Danuri, μάλιστα, θα περάσει πάνω από το σημείο της πρόσκρουσης μόλις δύο λεπτά πριν από τη σύγκρουση, ενώ και τα δύο σκάφη θα φωτογραφίσουν την περιοχή πριν και μετά το συμβάν.

Το συγκεκριμένο τμήμα του πυραύλου είχε χρησιμοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2025 για τη μεταφορά δύο σεληνιακών ακάτων και επιστημονικού εξοπλισμού. Δεν είχε σχεδιαστεί να καταλήξει στη σεληνιακή επιφάνεια, όμως παρέμεινε σε ανεξέλεγκτη τροχιά, χωρίς να καταστεί δυνατή η αποφυγή της σύγκρουσης.

Πρόκειται για τη δεύτερη γνωστή περίπτωση κατά την οποία ανενεργό τμήμα πυραύλου προσκρούει κατά λάθος στη Σελήνη. Το 2022, τμήμα κινεζικού διαστημικού σκάφους είχε δημιουργήσει δύο κρατήρες στη μακρινή πλευρά της, γεγονός που είχε επίσης προσελκύσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας.

Παρότι οι μετεωρίτες προσκρούουν συχνά στη Σελήνη, η συγκεκριμένη σύγκρουση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς είναι γνωστή εκ των προτέρων η χρονική στιγμή και το σημείο της πρόσκρουσης, επιτρέποντας για πρώτη φορά τόσο εκτεταμένη και συντονισμένη επιστημονική παρατήρηση ενός τέτοιου φαινομένου.

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