Υπόθεση Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ: Τέσσερις γυναίκες αναγνωρίστηκαν ως θύματα εμπορίας ανθρώπων

Τέσσερις γυναίκες που έχουν καταγγείλει τον Μοχάμεντ Αλ-Φαγέντ για σεξουαλική βία αναγνωρίστηκαν επισήμως από τις βρετανικές αρχές ως θύματα εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με την ένωση που τις εκπροσωπεί. Οι αποφάσεις του βρετανικού υπουργείου Εσωτερικών εκδόθηκαν σταδιακά μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου.

Η εξέλιξη προσθέτει μια νέα διάσταση στην υπόθεση του Μοχάμεντ Αλ-Φαγέντ, καθώς οι βρετανικές αρχές εξετάζουν πλέον τις καταγγελίες όχι μόνο υπό το πρίσμα των σεξουαλικών επιθέσεων, αλλά και της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Οι τέσσερις γυναίκες εμφανίζονται με τα ψευδώνυμα Ιζαμπέλα, Τζαστίν, Ελίζαμπεθ και Μάργκο και είναι ιδρυτικά μέλη του συλλόγου υπεράσπισης θυμάτων No One Above.

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Η υπόθεσή τους παραπέμφθηκε στις αρμόδιες αρχές από την οργάνωση Unseen UK, η οποία παρέχει υποστήριξη σε θύματα σύγχρονης δουλείας. Οι καταγγελίες αφορούν περιστατικά που φέρεται να συνέβησαν μεταξύ 1990 και 2010, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στο εξωτερικό.

Οι περισσότερες από τις γυναίκες που έχουν προσφύγει στις αρχές εργάζονταν στο Harrods του Λονδίνου ή σε άλλες επιχειρήσεις που συνδέονταν με τον Αιγύπτιο επιχειρηματία, μεταξύ των οποίων και το ξενοδοχείο Ritz στο Παρίσι. Ο Αλ-Φαγέντ πέθανε το 2023, χωρίς να έχει αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες για τις συγκεκριμένες υποθέσεις.

Η Ιζαμπέλα, η οποία εργαζόταν στο Harrods το 2001, υποστήριξε ότι ο πρώην ιδιοκτήτης του πολυκαταστήματος δεν θα μπορούσε να ενεργεί χωρίς τη συνδρομή ενός ευρύτερου μηχανισμού. Όπως δήλωσε, δεν επρόκειτο απλώς για τις πράξεις ενός προσώπου, αλλά για ένα σύστημα που, κατά την ίδια, επέλεγε γυναίκες και στη συνέχεια τις πίεζε να σιωπήσουν.

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Τον Απρίλιο είχε γίνει γνωστό ότι και η Ρέιτσελ Λόου, πρώην πωλήτρια στο Harrods, είχε αναγνωριστεί από το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών ως θύμα εμπορίας ανθρώπων.

Μέχρι στιγμής, 157 γυναίκες έχουν απευθυνθεί στη βρετανική αστυνομία, καταγγέλλοντας τον Αλ-Φαγέντ για βιασμό, σεξουαλικές επιθέσεις και σεξουαλική εκμετάλλευση. Παράλληλα, δεκάδες πρώην εργαζόμενες έχουν υποβάλει αιτήματα αποζημίωσης στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος που ανακοίνωσε το Harrods μετά τις αποκαλύψεις.

Η αστυνομική έρευνα επεκτείνεται και σε πρόσωπα που φέρονται να διευκόλυναν τις ενέργειες του πρώην επιχειρηματία. Εξι άτομα έχουν ήδη ανακριθεί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει κάποια σύλληψη, ενώ ορισμένες από τις καταθέσεις ελήφθησαν στο πλαίσιο έρευνας για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.