Φον ντερ Λάιεν προς Σάντσεθ μετά την κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα: Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση και ενίσχυση των συνόρων

Την ανάγκη διαμόρφωσης κοινής ευρωπαϊκής απάντησης μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε επιστολή της προς τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, την ώρα που η κρίση στον ισπανικό θύλακο έχει προκαλέσει σοβαρές διπλωματικές εντάσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαβεβαιώνει τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων αποτελεί συλλογική ευρωπαϊκή υποχρέωση, μετά τις εικόνες δεκάδων χιλιάδων μεταναστών που εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα από το Μαρόκο. «Η προστασία του συνόλου των εξωτερικών συνόρων μας είναι μια ευρωπαϊκή ευθύνη που μοιράζεται», σημειώνει χαρακτηριστικά.

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Στην επιστολή της, η οποία φέρει ημερομηνία 3 Αυγούστου 2026, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνει ότι τα γεγονότα στη Θέουτα κατέδειξαν τα όρια του υφιστάμενου μηχανισμού επιτήρησης. «Αυτό το επεισόδιο δείχνει με σαφήνεια ότι πρέπει να πάμε πιο μακριά για να ενισχύσουμε τα σύνορά μας στα πιο κρίσιμα σημεία», αναφέρει.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που θέτει στο τραπέζι περιλαμβάνονται η ενίσχυση της επιτήρησης, η βελτίωση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, η κατασκευή φυσικών εμποδίων. Ειδικότερα, κάνει λόγο για «αυξημένη εποπτεία και, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, τη χρησιμοποίηση φυσικών φρακτών».

Η πρωτοφανής εισροή στον ισπανικό θύλακο της βόρειας Αφρικής προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της ΕΕ. Κράτη-μέλη, με επικεφαλής την Ιταλία και τη Δανία, ζήτησαν την αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στον χώρο Σένγκεν, προκαλώντας την οργή της Μαδρίτης, η οποία κατήγγειλε «εγωιστική» στάση από την πλευρά των Ευρωπαίων εταίρων της.

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Η ισπανική κυβέρνηση ζήτησε τη σύγκληση έκτακτης συνόδου των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Τρίτη (04.08.2026) μέσω τηλεδιάσκεψης. Σύμφωνα με τη φον ντερ Λάιεν, η συζήτηση θα δώσει τη δυνατότητα στους «27» να «αντλήσουν μαθήματα» από τα γεγονότα και να εξετάσουν μια «κοινή ευρωπαϊκή απάντηση» στις πιέσεις της παράτυπης μετανάστευσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συνεργασία με τη Μαδρίτη για τη Θέουτα και τη Μελίγια, τους δύο ισπανικούς θύλακες στη βόρεια Αφρική. «Σε συνεργασία με την Ισπανία, ειδικά σε ό,τι έχει σχέση με τη Θέουτα και τη Μελίγια, θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για τη διαχείριση των συνόρων», γράφει η πρόεδρος της Κομισιόν.

Παράλληλα, προτείνει την ενίσχυση της ευρωπαϊκής στήριξης προς το Μαρόκο, τόσο σε τεχνικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, προκειμένου να περιοριστούν ανάλογες κρίσεις στο μέλλον. Στόχος των Βρυξελλών είναι να δημιουργηθεί ένας αποτελεσματικότερος μηχανισμός πρόληψης, ώστε η Ευρωπαϊκή Ενωση να μην καλείται να αντιδρά κάθε φορά αφού έχει ήδη εκδηλωθεί μια μαζική μεταναστευτική πίεση.

Η νέα παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΕ αυστηροποιεί σταδιακά το μεταναστευτικό της πλαίσιο. Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής βρίσκονται πλέον και οι λεγόμενοι «κόμβοι επιστροφής», δηλαδή κέντρα υποδοχής εκτός των συνόρων της Ενωσης, στα οποία θα μπορούν να μεταφέρονται αιτούντες άσυλο ή πρόσωπα των οποίων τα αιτήματα έχουν απορριφθεί.