Κόσμος

Ρωσία: Ουκρανικό drone συνετρίβη σε παραλία γεμάτη κόσμο, τουλάχιστον 4 νεκροί

Από την επίθεση της Ουκρανίας στη νότια Ρωσία, τραυματίστηκαν επίσης δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι
Ρωσία: Ουκρανικό drone συνετρίβη σε παραλία γεμάτη κόσμο, τουλάχιστον 4 νεκροί
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Πανικός προκλήθηκε σε παραλία στη Ρωσία μετά το χτύπημα της Ουκρανίας με drone. Από το χτύπημα τουλάχιστον 4 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ.

Από την επίθεση της Ουκρανίας στη νότια Ρωσία, τραυματίστηκαν επίσης δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι. Τρεις από τους τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Με εντολή του περιφερειάρχη Βενιαμίν Κοντρατίεφ κινητοποιήθηκε εξειδικευμένη ομάδα ιατρικής αντιμετώπισης καταστροφών, ενώ οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα παράσχουν στήριξη τόσο στους τραυματίες όσο και στις οικογένειες των θυμάτων.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Γκελεντζίκ της περιφέρειας Κρασνοντάρ, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, ενώ ο περιφερειάρχης τόνισε ότι τα θύματα προκλήθηκαν από την πτώση συντριμμιών του drone και όχι από άμεσο πλήγμα.

Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί, σκοτώθηκαν όταν ένα ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπεσε ανάμεσα σε λουόμενους σε πολυσύχναστη παραλία της περιφέρειας του Κρασνοντάρ το πρωί της Δευτέρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Γκελεντζίκ της περιφέρειας Κρασνοντάρ, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, ενώ ο περιφερειάρχης τόνισε ότι τα θύματα προκλήθηκαν από την πτώση συντριμμιών του drone και όχι από άμεσο πλήγμα.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν επίσης δέκα άμαχοι, μεταξύ των οποίων δύο ανήλικοι. Τρεις από τους τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ οι υπόλοιποι έλαβαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.
Με εντολή του περιφερειάρχη Βενιαμίν Κοντρατίεφ κινητοποιήθηκε εξειδικευμένη ομάδα ιατρικής αντιμετώπισης καταστροφών, ενώ οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι θα παράσχουν στήριξη τόσο στους τραυματίες όσο και στις οικογένειες των θυμάτων.

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