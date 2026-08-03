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Η Ρουμανία με 180 κιλά εκρηκτικών ανατινάζει βράχους για να στείλει νερό σε πυρηνικό αντιδραστήρα, βίντεο

Οι ρουμανικές αρχές έκαναν χρήση εκρηκτικών για να διοχετεύσουν νερό από τον Δούναβη σε πυρηνικό αντιδραστήρα
Έκρηξη σε βράχους στον Δούναβη από τη Ρουμανία
Η στιγμή της έκρηξης σε βράχους στον Δούναβη / πηγή φωτογραφίας Χ
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Εντυπωσιακή επιχείρηση στη Ρουμανία, όπου οι αρχές κατέφυγαν στη χρήση εκρηκτικών για να διασφαλίσουν ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ο πυρηνικός αντιδραστήρας της Τσερναβόντα. Το ρουμανικό Πολεμικό Ναυτικό πυροδότησε ελεγχόμενη έκρηξη 180 κιλών εκρηκτικών σε βραχώδη σχηματισμό κοντά στο κανάλι Μπάλα, στο κάτω τμήμα του Δούναβη.

Στόχος της έκρηξης στον Δούναβη από τη Ρουμανία ήταν να απομακρυνθούν φυσικά εμπόδια και να εκτρέψουν μεγαλύτερη ποσότητα νερού προς την κύρια κοίτη του ποταμού και, κατ’ επέκταση, προς τον μοναδικό πυρηνικό αντιδραστήρα που παραμένει σε λειτουργία.

Η ελεγχόμενη έκρηξη, που πραγματοποιήθηκε από το ρουμανικό Πολεμικό Ναυτικό, εκτόξευσε μία μεγάλη στήλη νερού στον αέρα, σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη επιχείρηση που αναδεικνύει το μέγεθος της κρίσης που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα Associated Press και Reuters, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ανατίναξη θα επιτρέψει την κατασκευή προσωρινού φράγματος, ώστε να διοχετευθεί περισσότερο νερό στο σημείο από όπου υδροδοτείται το σύστημα ψύξης του πυρηνικού σταθμού. Σύμφωνα με τις αρχές, οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την Τετάρτη 5 Αυγούστου.

Η παροχή του Δούναβη στη Ρουμανία έχει μειωθεί στα περίπου 1.500 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο, λιγότερο από το 30% του μέσου όρου για την εποχή.

Οι αρχές έχουν ήδη θέσει εκτός λειτουργίας τον έναν από τους δύο αντιδραστήρες της Τσερναβόντα, με τον δεύτερο να λειτουργεί με μειωμένη ισχύ. Ο Ρουμάνος υπουργός Άμυνας, Ράντου Μιρούτα χαρακτήρισε κρίσιμη την επιχείρηση, τονίζοντας ότι «κάθε ημέρα που ο πυρηνικός σταθμός παραμένει σε λειτουργία αποτελεί κέρδος», καθώς το όφελος για το ηλεκτρικό σύστημα είναι πολλαπλάσιο του κόστους της επιχείρησης.

Η Ρουμανία έχει ήδη κηρύξει κατάσταση επιφυλακής στον ενεργειακό τομέα, ενώ για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλες βιομηχανίες συμμετέχουν εθελοντικά στην προσπάθεια εξοικονόμησης.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες Dacia και Ford ανέστειλαν προσωρινά την παραγωγή τους έως τις 19 Αυγούστου, περιορίζοντας τη ζήτηση κατά περίπου 200 μεγαβάτ, ενώ και άλλες μεγάλες επιχειρήσεις ανακοίνωσαν σημαντικές μειώσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι εξελίξεις αναδεικνύουν τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κλιματική κρίση στις ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία δεν επηρεάζει μόνο την ύδρευση, τη γεωργία και τις ποτάμιες μεταφορές, αλλά πλέον απειλεί άμεσα και την ασφάλεια του ηλεκτρικού εφοδιασμού ολόκληρης της περιοχής.

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