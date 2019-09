Κομισιόν: Αντιπρόεδρος ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Οι πληροφορίες που ήταν τον Έλληνα Επίτροπο να αναλαμβάνει θέση αντιπροέδρου στη νέα Κομισιόν, επιβεβαιώθηκαν. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς είναι ένας από τους αντιπροέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό την Γερμανίδα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Μέχρι πρότινος, ο Μαργαρίτης Σχοινάς ήταν ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και επικεφαλής του γραφείου Τύπου της Κομισιόν. Είναι ο πρώτος Έλληνας που γίνεται αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς θα είναι υπεύθυνος για την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής.

Στην πρώτη του αντίδραση, ο Μαργαρίτης Σχοινάς εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για το γεγονός πως προτείνεται για αντιπρόεδρος της Κομισιόν, με αρμοδιότητες το μεταναστευτικό, την ασφάλεια, την εργασία και την εκπαίδευση.

Thrilled to be nominated as VP for Protecting our Way of Life covering #migration, #security, #employment, #education. Ready to get down to work & looking forward to discussing with @Europarl_EN about how we can translate our political priorities into real results for Europeans. pic.twitter.com/H4ZMrS2Gz7

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) September 10, 2019