Κόσμος

Κωνσταντινούπολη: Εκτέλεσαν πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας σε εστιατόριο

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την φρικτή δολοφονία
Κωνσταντινούπολη: Εκτέλεσαν πρόεδρο ποδοσφαιρικής ομάδας σε εστιατόριο

Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη της Τουρκίας η εν ψυχρώ εκτέλεση του προέδρου της ποδοσφαιρικής ομάδας Αλεμντάγκ Τουνσάι Μερίτς σε εστιατόριο στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Μερίτς δέχθηκε μια σφαίρα στο κεφάλι ενώ βρισκόταν σε εστιατόριο της Κωνσταντινούπολης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου λίγο αργότερα εξέπνευσε.

Η επίθεση καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και λίγο αργότερα ο δράστης συνελήφθη. Ο Μερίτς ήταν 49 ετών ήταν γνωστός για τη συμβολή του στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Όπως θα δείτε στο βίντεο λίγα δευτερόλεπτα μετά την επίθεση οι θαμώνες τρέχουν πανικόβλητοι με το θύμα να είναι πεσμένο πάνω στο τραπέζι. 

 

Ήταν μια πολύ γνωστή προσωπικότητα στην αθλητική κοινότητα, έχοντας αναλάβει πολλές πρωτοβουλίες για να ενθαρρύνει τους νέους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Η Τουρκία στο στόχαστρο Αμερικανών βουλευτών: Ζητούν προσωρινή απαγόρευση πώλησης όπλων στην Άγκυρα για την συμπεριφορά της στην Ανατολική Μεσόγειο
Οι σχέσεις της Άγκυρας με τη Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές οργανώσεις και οι συνέπειες για τους συμμάχους των ΗΠΑ από την τουρκική κατοχή στην Κύπρο περιλαμβάνονται στις τροπολογίες που καταθέτουν Αμερικανοί βουλευτές στο Κογκρέσο
Κογκρέσο 6
Οι ΗΠΑ εγκρίνουν την πώληση πυραύλων στην Ουκρανία ύψους 825 εκ. δολαρίων μετά το σφοδρό κύμα ρωσικών επιθέσεων
Η ανακοίνωση για την πώληση των πυραύλων, έγινε μετά τη ρωσική μαζική επιδρομή με εκατοντάδες πυραύλους και drones εναντίον στόχων στην ουκρανική επικράτεια
Πόλεμος στην Ουκρανία
Εμμονή με το να σκοτώνει παιδιά είχε ο μακελάρης στη Μινεσότα - Συγκλονίζουν οι οικογένειες των δύο ανήλικων θυμάτων
Έκκληση στους ηγέτες των πολιτειών και στις τοπικές κοινότητες έκαναν οι γονείς του 8χρονου και της 10χρονης για να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και να αποφευχθούν οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία στις ΗΠΑ
Ο 8χρονος Φλέτσερ Μέρκελ και η 10χρονη Χάρπερ Μόισκι, τα 2 θύματα της ένοπλης επίθεσης στη Μινεσότα
3
Newsit logo
Newsit logo