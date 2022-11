Σοκαρισμένη η Τουρκία από την ισχυρότατη έκρηξη της Κυριακής (13.11.2022) στην Κωνσταντινούπολη. Οι νεκροί ανήκουν σε τρεις οικογένειες. Ανάμεσα στα θύματα κι ένα τρίχρονο κοριτσάκι.

Ξημερώματα Δευτέρας, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού βρέθηκε στο σημείο της έκρηξης, στον πεζόδρομο της λεωφόρου Ιστικλάλ στο Πέρα, στην «καρδιά» της Κωνσταντινούπολης και ανακοίνωσε ότι ο άνθρωπος που άφησε τη βόμβα μέσα στον κόσμο, έχει συλληφθεί.

Δεν είπε αν πρόκειται για τη γυναίκα, με το παντελόνι παραλλαγής και τη μαύρη μαντίλα που φέρεται να είχε καθίσει 45 λεπτά σε παγκάγκι της Ιστικλάλ πριν πυροδοτήσει τη βόμβα και σκοτώσει έξι ανθρώπους και τραυματίσει άλλους 81. Τα τουρκικά ΜΜΕ, πάντως, είναι σίγουρα ότι η γυναίκα είναι που έχει συλληφθεί. Η φωτογραφία της είχε δοθεί στη δημοσιότητα από το απόγευμα της επίθεσης και την είχαν παρουσιάσει ως κόρη Κούρδου μαχητή που σκοτώθηκε τη δεκαετία του ’90. Εκτός από τη γυναίκα έχουν συλληφθεί και περισσότερα από 20 άτομα.

Συγχρόνως, όπως μετέδωσε και ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, οι τουρκικές αρχές φρόντισαν ήδη να “ξηλώσουν” (!) τα παγκάκια στη λεωφόρο Ιστικλάλ!

Οι έξι νεκροί της επίθεσης στην Κωνσταντινούπολη ανήκουν σε τρεις οικογένειες. Δυο άνθρωποι από κάθε οικογένεια σκοτώθηκαν από την έκρηξη στη λεωφόρο Ιστικλάλ, το δρόμο της Κωνσταντινούπολης όπου καθημερινά περπατούν περισσότεροι από 1 εκατ. άνθρωποι. Την τραγική είδηση μετέδωσε ο Τούρκος δημοσιογράφος Ρατζίπ Σοϊλού. Ανάμεσα στα θύματα είναι ένα κοριτσάκι τριών ετών, που σκοτώθηκε μαζί με τον μπαμπά του…

Ανάμεσα στα θύματα είναι επίσης άλλα δυο κορίτσια, ένα 9χρονο και ένα 15χρονο.

3 Turkish families have been shattered in Istanbul attack. 2 people from each family died. — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 14, 2022

The three year old kid that died in the Istanbul attack with her father 💔 pic.twitter.com/ToezqteN6E — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 13, 2022

Η έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη έγινε στις 16:20 το μεσημέρι της Κυριακής, την ώρα που η λεωφόρος Ιστικλάκλ ήταν γεμάτη κόσμο, όπως κάθε μέρα, που έκανε τη βόλτα του στο Πέρα.

81 άνθρωποι τραυματίστηκαν περίπου οι μισοί εκ των οποίων νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Η στιγμή της έκρηξης καταγράφηκε σε συγκλονιστικά βίντεο…

❗️Moment of terrifying explosion in #Istanbul caught on street CCTV cameras. pic.twitter.com/NywSUinAKp — NEXTA (@nexta_tv) November 13, 2022

WARNING: GRAPHIC CONTENT – At least six people were killed and 53 others wounded when an explosion rocked a busy pedestrian street in central Istanbul pic.twitter.com/WamF8xNzj8 — Reuters (@Reuters) November 13, 2022

İstanbul Takdimde "Bugün saat 16.20 sıralarında istiklal Caddesi’nde tavuk dürüm alan bir Arap uyruklu tesadüfen çektiği görüntüde patlama anını kaydetti. #taksim #istanbul #istiklal pic.twitter.com/Emx9GUabFT — Kilittv (@kilittv44) November 13, 2022

Η έκρηξη ήταν πολύ ισχυρή, ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση και προκάλεσε πανικό στον κόσμο που βρισκόταν στη λεωφόρο του Πέρα εκείνη την ώρα. «Κόσμος έτρεχε πανικόβλητος. Ο κρότος ήταν τεράστιος. Υψωνόταν μαύρος καπνός. Ο ήχος ήταν πολύ δυνατός, σχεδόν εκκωφαντικός», αφηγήθηκε αυτόπτης μάρτυρας, ο Κεμάλ Ντενιζτζί, 57 ετών, που είδε πολλούς ανθρώπους πεσμένους κάτω.

Μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει επισήμως την ευθύνη για την πολύνεκρη έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη. Από την πρώτη στιγμή, όμως, η Άγκυρα είχε φροντίσει να στρέψει όλα τα βλέμματα στους Κούρδους, όχι μόνο του PKK, με τη… “μπάλα” να παίρνει και τις ΗΠΑ, τις οποίες η Άγκυρα βρήκε ευκαιρία να κατηγορήσει για τη στήριξη που παρέχουν στους Κούρδους στη Συρία…

Η φωτογραφία της γυναίκας που κατηγορείται ότι άφησε τη βόμβα στη λεωφόρο Ιστικλάλ.

#SONDAKİKA



💥| #Taksim'de patlamaya neden olan paketi koyan 1.65 boyunda bir kadın olduğu belirlendi.



💥| Şüpheli kadının fotoğrafı ortaya çıktı… — Odatv (@odatv) November 13, 2022

Συνέλαβαν το “πρόσωπο” που άφησε τη βόμβα

«Το πρόσωπο που τοποθέτησε τη βόμβα συνελήφθη. Βάσει των συμπερασμάτων μας, η τρομοκρατική οργάνωση PKK είναι υπεύθυνη για την έκρηξη της βόμβας», ανέφερε ο Σοϊλού, σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και άλλα τουρκικά ΜΜΕ. Συνελήφθησαν επίσης άλλοι 21 ύποπτοι, πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εσωτερικών κατηγόρησε τις κουρδικές δυνάμεις που ελέγχουν μεγάλο μέρος της βορειοανατολικής Συρίας —η Άγκυρα τους χαρακτηρίζει «τρομοκράτες»— πως βρίσκονταν πίσω από τη χθεσινή επίθεση.

«Εκτιμάμε πως η διαταγή για την επίθεση δόθηκε από το Κομπάνι», πρόσθεσε ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών. Το Κομπάνι είναι πόλη πασίγνωστη εξαιτίας της μάχης του 2015, όταν οι κουρδικές δυνάμεις απώθησαν τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους, με τη βοήθεια των ΗΠΑ και γι’ αυτό τις κατηγορεί ο Σοϊλού. Το Κομπάνι ελέγχεται από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), των οποίων οι Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), σύμμαχοι του PKK, είναι η κύρια συνιστώσα.

Ο Σοϊλού δεν διευκρίνισε τις συνθήκες υπό τις οποίες συνελήφθη το «πρόσωπο» που φέρεται να τοποθέτησε τη βόμβα, ούτε εάν επρόκειτο για «γυναίκα», όπως διαβεβαίωναν από τις πρώτες ώρες ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο αντιπρόεδρός του Φουάτ Οκτάι.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Μπεκίρ Μποζντά είχε αναφερθεί νωρίτερα σε μια «τσάντα» που αφέθηκε σε παγκάκι: «Μια γυναίκα καθόταν σε παγκάκι για 40 ως 45 λεπτά και, ένα ή δυο λεπτά αργότερα, έγινε έκρηξη. Όλα τα δεδομένα για αυτή τη γυναίκα τελούν υπό εξέταση», συνέχισε.

«Είτε αυτή η τσάντα είχε ωρολογιακό μηχανισμό, ή κάποιος την πυροδότησε εξ αποστάσεως», πρόσθεσε.

Το PKK, κουρδική αυτονομιστική παράταξη η οποία πήρε τα όπλα εναντίον του τουρκικού κράτους το 1984, χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» οργάνωση από την Άγκυρα, τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Πάνω από 40.000 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους μειονοτικοί, έχουν σκοτωθεί έκτοτε στον πόλεμο, κυρίως στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Οι επιθέσεις του PKK

Η οργάνωση έχει αναλάβει την ευθύνη για πολλές αιματηρές επιθέσεις στην επικράτεια της Τουρκίας.

Τον Δεκέμβριο του 2016, για τη διπλή επίθεση κοντά στο γήπεδο της Μπεσίκτας της Κωνσταντινούπολης —47 νεκροί, ανάμεσά τους 29 αστυνομικοί, 160 τραυματίες— την ευθύνη ανέλαβαν τα Γεράκια για την Ελευθερία του Κουρδιστάν (TAK), κουρδική ριζοσπαστική οργάνωση που θεωρείται προσκείμενη στο PKK.

Το κουρδικό αυτονομιστικό κίνημα βρίσκεται στην καρδιά του μπραντεφέρ ανάμεσα στην Τουρκία και τη Σουηδία: η Άγκυρα εμποδίζει από τον Μάιο την ένταξη της Στοκχόλμης στο NATO, κατηγορώντας τη πως επιδεικνύει ανοχή έναντι του PKK.

Η τουρκική κυβέρνηση απαίτησε την έκδοση μελών της κουρδικής αυτονομιστικής παράταξης από τις σουηδικές αρχές στο μνημόνιο που υπεγράφη τον Ιούνιο με τη Σουηδία και τη Φινλανδία, την έτερη σκανδιναβική χώρα που επιδιώκει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ και βλέπει το εγχείρημα να εμποδίζεται από την Άγκυρα.

Ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον μετέβη την περασμένη εβδομάδα στην Άγκυρα και υποσχέθηκε στον Ερντογάν πως η Στοκχόλμη θα κινητοποιηθεί προκειμένου να καθησυχαστούν οι τουρκικές «ανησυχίες».

Το σουηδικό κοινοβούλιο ετοιμάζεται να ψηφίσει για να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα, προκειμένου να γίνει δρακόντεια η αντιτρομοκρατική νομοθεσία.

Το PKK και οργανώσεις που η Άγκυρα ερίζει πως συνδέονται με αυτό είναι στόχος τουρκικών στρατιωτικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία.

Τον περασμένο μήνα, οι τουρκικές αρχές κατηγορήθηκαν —το αρνήθηκαν— από την τουρκική αντιπολίτευση για τη χρήση χημικών όπλων εναντίον μαχητών του PKK. Η αυτονομιστική οργάνωση έδωσε στη δημοσιότητα κατάλογο με 17 ονόματα, συνοδευόμενα από φωτογραφίες, προσώπων που παρουσιάστηκαν ως «μάρτυρες», πεσόντες από τα χημικά αέρια που φέρεται να χρησιμοποίησε ο τουρκικός στρατός.