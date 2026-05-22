Κωνσταντινούπολη: «Λουκέτο» στο εμβληματικό Πανεπιστήμιο Bilgi βάζει ο Ερντογάν – Πώς έφτασε στο οριστικό τέλος

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση του Ταγίπ Ερντογάν να κατεβάσει ρολά στο σημαντικό ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Bilgi της Κωνσταντινούπολης, μέσα στη μέση της χρονιάς, με την έκδοση προεδρικού διατάγματος.

Το διάταγμα του προέδρου της Τουρκίας, Ερντογάν, ανακαλεί την άδεια εκμετάλλευσης του φιλελεύθερου Πανεπιστημίου Bilgi που μετρά 20.000 τούρκους και διεθνείς φοιτητές και κορυφαίους στον τομέα τους καθηγητές-ερευνητές. Αυτό επικαλείται νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει τον κλείσιμο ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, «αν το επίπεδο εκπαίδευσης είναι ανεπαρκές», κάτι που δεν είχε φανεί αφού το πανεπιστήμιο θεωρείται ένα από τα πιο επιτυχημένα της χώρας.

Το Bilgi μάλιστα συγκαταλέγεται στα αναγνωρίσιμα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Τουρκίας και εμφανίζεται σε διεθνείς κατατάξεις πανεπιστημίων, ενώ πολλοί διεθνείς μαθητές το επιλέγουν για να κάνουν τις σπουδές τους.

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα στοιχεία του πανεπιστημίου είναι το campus SantralIstanbul, που δημιουργήθηκε σε παλιό εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Οθωμανικής περιόδου και σήμερα λειτουργεί ως σύγχρονος πανεπιστημιακός και πολιτιστικός χώρος.

Αφορμή της απόφασης φαίνεται να είναι η έρευνα που είχε γίνει κατά της εταιρείας που το διαχειρίζεται και η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και φορολογική απάτη.

Το Πανεπιστήμιο Bilgi θεωρείται φιλελεύθερο, συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus και υποδέχεται κάθε χρόνο ευρωπαίους και διεθνείς φοιτητές.

Πώς έφτασε στο τέλος του το κορυφαίο πανεπιστήμιο

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα, το Πανεπιστήμιο Istanbul Bilgi, το οποίο ιδρύθηκε στις 7 Ιουνίου 1996 ως το τέταρτο ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Τουρκίας, εντάχθηκε το 2006 στο δίκτυο Laureate International Universities, ένα δίκτυο με έδρα τις ΗΠΑ που διαχειρίζεται εκπαιδευτικά ιδρύματα σε διάφορες ηπείρους. Το 2019, το πανεπιστήμιο πωλήθηκε έναντι 90 εκατομμυρίων δολαρίων στον όμιλο Can Holding μέσω της προσωπικής εταιρείας του Kemal Can, με αποτέλεσμα ο όμιλος να αναλάβει τη διαχείρισή του.

Στη συνέχεια, η Can Holding επεκτάθηκε στον τομέα των μέσων ενημέρωσης τον Μάρτιο του 2025, εξαγοράζοντας τους τηλεοπτικούς σταθμούς Habertürk, Show TV και Bloomberg TV από τον Όμιλο Ciner, αποκτώντας έτσι παρουσία στους τομείς της εκπαίδευσης, των μέσων ενημέρωσης και της ενέργειας.

Τα προβλήματα του ομίλου ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν η Εισαγγελία του Küçükçekmece ξεκίνησε έρευνα εναντίον του ομίλου με την κατηγορία της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, λαθρεμπορίου, απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Αναφορές της υπηρεσίας χρηματοοικονομικών πληροφοριών MASAK αποκάλυψαν ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις είχαν μειωθεί μέσω πλαστών εγγράφων και συναλλαγών εκτός τιμολογίου, και ότι εικονικές εταιρείες είχαν καταγράψει πλαστά δάνεια εταίρων για να αποκρύψουν παράνομες αυξήσεις κεφαλαίου.

Κατόπιν αιτήματος των εισαγγελέων, ένα δικαστήριο έθεσε 121 εταιρείες της Can Holding υπό τη διαχείριση του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων (TMSF), ενός κρατικού φορέα που ιδρύθηκε το 1983 και ο οποίος, τα τελευταία χρόνια, έχει επεκταθεί σημαντικά πέρα από τις αρχικές τραπεζικές αρμοδιότητές του, προκειμένου να διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια ποινικών διαδικασιών.

Μεταξύ των κατασχεθέντων φορέων περιλαμβάνονται οι Haberturk, Show TV, Doga Koleji, Energy Petrol και το Πανεπιστήμιο Istanbul Bilgi. Δέκα άτομα τέθηκαν υπό κράτηση και τέσσερα συνελήφθησαν κατά την αρχική επιχείρηση.