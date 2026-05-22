Πολιτική θύελλα στην Τουρκία μετά την καθαίρεση του Οζγκιούρ Οζέλ: Δεν παραδίδει την ηγεσία του CHP και καλεί σε «αντίσταση» – «Δεν πάω πουθενά»

Πολιτικός αναβρασμός επικρατεί στην Τουρκία, μετά τη δικαστική απόφαση που ανοίγει ευθέως θέμα ηγεσίας στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), προκαλώντας σφοδρή σύγκρουση στο εσωτερικό της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ, αρνείται να αποδεχθεί την καθαίρεσή του, καταγγέλλει πολιτική παρέμβαση και καλεί τους υποστηρικτές του κόμματος σε μαζικές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, ανεβάζοντας κατακόρυφα το πολιτικό θερμόμετρο στην Άγκυρα. ην ηγεσία αναλαμβάνει ξανά ο τέως πρόεδρος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Σε μετωπική σύγκρουση μετά τη δικαστική απόφαση καθαίρεσής του από την ηγεσία του CHP πέρασε ο Οζγκιούρ Οζέλ ακυρώνοντας το συνέδριο του κόμματος του 2023 που τον εξέλεξε πρόεδρο. Ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) δήλωσε ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα, παραδίδοντας την ηγεσία στον πρώην πρόεδρο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ενώ έκανε λόγο για οργανωμένη προσπάθεια ελέγχου της αντιπολίτευσης. Οι εξελίξεις στην Τουρκία έχουν βύθισαν τις τιμές των μετοχών στο ναδίρ με την Τουρκία να καθησυχάζει τις αγορές.

A Turkish court effectively ousted the main opposition leader, Ozgur Ozel, annulling the 2023 party congress that elected him chairman. The case was seen as a test of Turkey’s shaky balance between democracy and autocracy https://t.co/n133BhHWi0 pic.twitter.com/ETtB6P0tuJ — Reuters (@Reuters) May 21, 2026

Έπειτα από πολύωρη συνεδρίαση της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής, ο Οζέλ μίλησε σε συγκεντρωμένους έξω από τα κεντρικά γραφεία του CHP, επιχειρώντας να εμφανίσει εικόνα συσπείρωσης και πολιτικής αντοχής.

«Είχα πει ότι τα φώτα αυτού του κτιρίου δεν θα σβήσουν νωρίς απόψε. Και το είδατε, τα φώτα είναι αναμμένα. Το CHP είναι το πρώτο κόμμα της Τουρκίας, όπως την ημέρα που ιδρύθηκε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Απόπειρα πραξικοπήματος» κατά του CHP

Ο αρχηγός της τουρκικής αντιπολίτευσης χαρακτήρισε τη δικαστική απόφαση «απόπειρα πραξικοπήματος» κατά του κόμματος που ίδρυσε ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

«Σήμερα σημειώθηκε απόπειρα πραξικοπήματος κατά του κόμματος που ίδρυσε ο Ατατούρκ. Αυτοί οι πραξικοπηματίες δεν καταλαβαίνουν ούτε από δικαιοσύνη ούτε από τη βούληση του λαού», ανέφερε. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση και το AKP ότι επιχειρούν να επαναφέρουν το CHP σε περίοδο πολιτικής αδυναμίας μέσω δικαστικών παρεμβάσεων.

Ο Οζγκιούρ Οζέλ ξεκαθάρισε ότι θα παραμείνει στα γραφεία του κόμματος μέχρι να αποτραπεί, όπως είπε, κάθε προσπάθεια πολιτικού ελέγχου της ηγεσίας του CHP.

«Μέχρι να αποφασίζουν για το ποιος θα διοικεί το CHP τα μέλη του κόμματος και όχι οι δικαστικοί βραχίονες του AKP, θα βρίσκομαι εδώ. Δεν πηγαίνω πουθενά», τόνισε.

«Δεν θα γίνουμε αντιπολίτευση του παλατιού»

Απαντώντας εμμέσως στις τοποθετήσεις του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο Οζέλ υποστήριξε ότι η σύγκρουση δεν αφορά προσωπικές φιλοδοξίες αλλά τη φυσιογνωμία της τουρκικής αντιπολίτευσης.

«Αρνούμαστε τις άνετες καρέκλες της αιώνιας αντιπολίτευσης. Αρνηθήκαμε να είμαστε η αντιπολίτευση του παλατιού και δεν θα γίνουμε», δήλωσε.

«Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε»

Ο πρόεδρος του CHP συνέδεσε τις εξελίξεις με την εκλογική άνοδο του κόμματος και ιδιαίτερα με την επιτυχία του Εκρέμ Ιμάμογλου απέναντι στο κυβερνών AKP.

«Το έγκλημά μας είναι ότι κερδίζουμε. Το έγκλημά μας είναι ότι νικάμε το AKP και ότι προτείναμε ως υποψήφιο κάποιον που τον νίκησε τέσσερις φορές», είπε, αναφερόμενος εμμέσως στον Ταγίπ Ερντογάν.

Κάλεσμα σε κινητοποιήσεις σε όλη την Τουρκία

Ο Οζέλ κάλεσε τα μέλη και τους υποστηρικτές του CHP να βγουν στους δρόμους και να αντιδράσουν πολιτικά στις εξελίξεις.

«Σήμερα είμαστε όρθιοι σε και στις 81 επαρχίες της Τουρκίας. Καλώ στον αγώνα, στην αντίσταση και στις πλατείες όλους όσοι θέλουν να τελειώσει η φτώχεια και να φύγει αυτή η κυβέρνηση», ανέφερε. Κλείνοντας την ομιλία του, προειδοποίησε με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων:

«Αν χρειαστεί θα σταματήσουμε τη ζωή. Δεν θα παραδοθούμε».

Ιμάμογλου: «Δεν είναι πλήγμα μόνο στο CHP, αλλά στη δημοκρατία»

Ο υποψήφιος του CHP για την προεδρία της Τουρκίας και έκπτωτος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, σχολίασε την απόφαση περί απόλυτης ακυρότητας, καταγγέλλοντας πολιτική παρέμβαση μέσω της Δικαιοσύνης και κάνοντας λόγο για επίθεση κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος.

«Είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε όλοι μαζί αγώνα απέναντι στα πολιτικά πραξικοπήματα που πραγματώνει η νοοτροπία Ερντογάν μέσω της Δικαιοσύνης. Η απόφαση είναι άκυρη και ανυπόστατη. Δεν πρόκειται μόνο για ένα πραξικόπημα κατά του CHP· είναι ένα πραξικόπημα κατά της Τουρκίας και της Δημοκρατίας. Είναι κατάργηση της συνταγματικής τάξης. Το ζήτημα είναι σοβαρό. Υπερβαίνει τα κόμματα. Είναι ώρα ο λαός να υπερασπιστεί την Τουρκία», δήλωσε.

Γιαβάς: «Στόχος η εξουδετέρωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης»

Ο δήμαρχος της Άγκυρας Μανσούρ Γιαβάς τοποθετήθηκε επίσης για την απόφαση του δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη στρέφεται κατά του βασικού κόμματος της αντιπολίτευσης στην Τουρκία.

«Στόχος είναι η εξουδετέρωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία», δήλωσε.