Πορτογαλία: Αντιμέτωπη με 7 χρόνια φυλακή η μητέρα που έδεσε τα μάτια των ανήλικων παιδιών της και τα παράτησε σε δάσος

Ο σύντροφος της μητέρας φέρεται να είναι γνωστός στις Αρχές και να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα
Ελικόπτερο της Αστυνομίας στην Πορτογαλία / REUTERS / Pedro Nunes
Φρίκη έχει προκαλέσει μία οικογενειακή υπόθεση που ξεκίνησε από τη Γαλλία και έφτασε στη Πορτογαλία, αφού 41χρονη μητέρα πήρε τα ανήλικα παιδιά της από τον πατέρα τους στο Κολμάρ και τα παράτησε σε ένα δάσος δίπλα σε αυτοκινητόδρομο στην Πορτογαλία. Αυτή εντοπίστηκε μαζί με τον 55χρονο σύντροφό της, συνελήφθη και βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με 7 χρόνια φυλάκισης.

Όπως έγινε γνωστό, ένας άντρας στην Πορτογαλία εντόπισε τα παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών δύο βδομάδες αφότου είχε δηλωθεί η εξαφάνισή τους, το βράδυ της Τρίτης (19/5/2026), περιγράφοντας σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο τη στιγμή της συνάντησης: «Τα είδα στην άκρη του δάσους, κοιτάζοντας από τον καθρέφτη τα είδα να τρέχουν προς το μέρος μου. Έκλαιγαν και φώναζαν. Ο μεγαλύτερος μου είπε ότι είχαν χαθεί στο δάσος και ότι οι γονείς τους έφυγαν χωρίς αυτά».

Όπως πρόσθεσε, τα παιδιά είχαν σακίδια με ρούχα, μπισκότα, φρούτα και νερό, γεγονός που του έδωσε την εντύπωση ότι τα είχαν εγκαταλείψει.

«Μου είπαν ότι η μητέρα και ο άνδρας που τη συνόδευε τους είχαν δέσει τα μάτια και τους οδήγησαν στο δάσος λέγοντας πως ήταν ένα παιχνίδι και ότι έπρεπε να πάνε να βρουν ένα παιχνίδι», ανέφερε.

Νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε το γαλλικό δίκτυο BFMTV ενημερώνουν ότι ο σύντροφος της μητέρας είναι γνωστός στις Αρχές και αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.

Πως εντοπίστηκαν η μητέρα και ο πατριός

Η 41χρονη Marine Rousseau, και ο 56χρονος Marc Ballabriga, εντοπίστηκαν στη Φάτιμα αφού το αυτοκίνητο το οποίο είχε γαλλικές πινακίδες κυκλοφορίας, εντοπίστηκε έξω από ένα καφέ.

Η Marine Rousseau δεν απήγαγε και έφυγε απλώς με τους γιους της από τη Γαλλία χωρίς τη γνώση του πατέρα τους, αλλά άφησε πίσω τον μεγαλύτερο ετεροθαλή αδελφό, ηλικίας 16 ετών, καθώς αυτή και ο σύντροφός της ταξίδευαν νότια από το σπίτι της στο Κολμάρ, στην ανατολική Γαλλία.

Για δύο εβδομάδες, τα μέλη της οικογένειας δεν είχαν καμία είδηση, απελπισμένα για το τι μπορεί να είχε συμβεί. Στη συνέχεια, στη Μιράντα ντο Ντούρο, η Μαρίν Ρουσό χρησιμοποίησε μια τραπεζική κάρτα στην Πορτογαλία, γεγονός που ειδοποίησε τις αρχές για την παρουσία του ζευγαριού σε εθνικό έδαφος.

Αντιμέτωπη με 7 χρόνια φυλάκισης η μητέρα

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Κολμάρ, Ζαν Ρισέρ, η μητέρα των δύο ανήλικων αγοριών αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπη με τις κατηγορίες «εγκατάλειψης ανηλίκου κάτω των 15 ετών», «μη εκπλήρωσης από γονέα των νομικών υποχρεώσεών του κατά τρόπο που θέτει σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια, την ηθική ή την εκπαίδευση του παιδιού του», «εγκατάλειψης ατόμου ανίκανου να προστατεύσει τον εαυτό του» και «σκόπιμη βία κατά ανηλίκου κάτω των 15 ετών από ανιόντα».

Όπως ανέφερε ο εισαγγελέας θα διερευνηθεί η αφαίρεση της επιμέλειας των παιδιών από την μητέρα ενώ για τις κατηγορίες που την βαρύνουν είναι πιθανόν να της επιβληθεί ποινή φυλάκισης μέχρι επτά έτη.

Οι έρευνες των Αρχών κατέδειξαν πως η 41χρονη είχε μπει σε σχέση μόλις πριν λίγες εβδομάδες σχέση με Γάλλο που διαθέτει κατοικία στην Ισπανία και ίσως είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό για να τον συναντήσει.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο εισαγγελέας Ζαν Ρισέρ στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο πατέρας των δύο παιδιών έχει χωρίσει από την μητέρα και μόλις πληροφορήθηκε για την εξαφάνιση της οικογένειας μετέβη στην αστυνομία και κατέθεσε μήνυση για αρπαγή ανηλίκου.

