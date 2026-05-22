Κόσμος

Στυλίστας ξυλοκόπησε άγρια την Μις Βενεζουέλα σε ξενοδοχείο στις Κάννες – Βίντεο της αιμόφυρτης 29χρονης μέσα από το δωμάτιο

Ο δράστης συνελήφθη
Andrea Del Val
Andrea Del Val / Photo by Sylvain Lefevre / Getty Images
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σοκαριστικό ξυλοδαρμό δέχτηκε η Μις Βενεζουέλα Αντρεα ντελ Βαλ, από τον στυλίστας της, σε δωμάτιο ξενοδοχείου στις Κάννες. Το μοντέλο χτυπήθηκε άγρια από τον στυλίστα Τζιοβάνι Λαγκούνα, ο οποίος μάλιστα φέρεται να την χτύπησε με ψαλίδι στο πρόσωπο.

Το 29χρονο μοντέλο αμέσως μετά ανέβασε βίντεο όπου δείχνει το πρόσωπό της γεμάτο αίματα, με τον δράστη να κάθεται στον καναπέ και να κρύβει το πρόσωπό του. Το δωμάτιο του ξενοδοχείου στις Κάννες είναι ανάστατο, με έπιπλα και αντικείμενα πεταμένα στο πάτωμα.

«Κοιτάξτε, αυτό μου έκανε ο Τζιοβάνι Λαγκούνα. Συγχαρητήρια Τζιοβάνι, αυτό ακριβώς ήθελα, να δείξεις ποιος πραγματικά είσαι» λέει στο βίντεο το μοντέλο που με την κάμερα του κινητού δείχνει τα αίματα που υπάρχουν μέσα στο δωμάτιο.

Το βίντεο που δημοσίευσε το 29χρονο μοντέλο:

Το επεισόδιο ήταν τόσο σοβαρό που πελάτες από άλλα δωμάτια του ξενοδοχείου άκουσαν τη φασαρία και κάλεσαν την αστυνομία.

Ο στυλίστας Λαγκούνα συνελήφθη λίγο αργότερα χωρίς αντίσταση. Δεν έχει γίνει γνωστό προς το παρόν το γιατί ξυλοκόπησε την γυναίκα από τη Βενεζουέλα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
260
163
159
158
127
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μάρκο Ρούμπιο: Η Κούβα αποδέχθηκε αμερικανική βοήθεια 100 εκατ. δολαρίων – Είμαστε αποφασισμένοι να επιβάλλουμε αλλαγή
Ο Ρούμπιο που έχει καταγωγή από την Κούβα και αντιτίθεται στην κομμουνιστική κυβέρνηση του νησιού, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν να αποφύγουν τη χρήση βίας και σημείωσε ότι προτιμούν «μια διπλωματική λύση»
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο
Πολιτική θύελλα στην Τουρκία μετά την καθαίρεση του Οζγκιούρ Οζέλ: Δεν παραδίδει την ηγεσία του CHP και καλεί σε «αντίσταση» – «Δεν πάω πουθενά»
Ο αρχηγός της τουρκικής αντιπολίτευσης μιλά για «απόπειρα πραξικοπήματος» κατά του κόμματος και προαναγγέλλει μαζικές κινητοποιήσεις - Την ηγεσία αναλαμβάνει ξανά ο τέως πρόεδρος, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου
Ο πρόεδρος του CHP, Οζγκιούρ Οζέλ
Washington Post: Οι ΗΠΑ έχασαν τα μισά αντιπυραυλικά τους αποθέματα για να προστατεύσουν το Ισραήλ
Tο Ιράν φέρεται να έχει εξουδετερώσει πάνω από 24 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου MQ-9 Reaper, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από την αρχή της σύγκρουσης
Τα αναχαιτιστικά THAAD των ΗΠΑ
Οι ελπίδες για συμφωνία Τραμπ – Ιράν «απογείωσαν» τη Wall Street που έκλεισε με ιστορικό ρεκόρ
Οι επενδυτές »βλέπουν» προοπτικές συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης για τη λήξη της σύρραξης και την αποκατάσταση των ενεργειακών ροών μέσω των κρίσιμων Στενών του Ορμούζ
Wall Street
Newsit logo
Newsit logo