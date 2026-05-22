Στυλίστας ξυλοκόπησε άγρια την Μις Βενεζουέλα σε ξενοδοχείο στις Κάννες – Βίντεο της αιμόφυρτης 29χρονης μέσα από το δωμάτιο

Σοκαριστικό ξυλοδαρμό δέχτηκε η Μις Βενεζουέλα Αντρεα ντελ Βαλ, από τον στυλίστας της, σε δωμάτιο ξενοδοχείου στις Κάννες. Το μοντέλο χτυπήθηκε άγρια από τον στυλίστα Τζιοβάνι Λαγκούνα, ο οποίος μάλιστα φέρεται να την χτύπησε με ψαλίδι στο πρόσωπο.

Το 29χρονο μοντέλο αμέσως μετά ανέβασε βίντεο όπου δείχνει το πρόσωπό της γεμάτο αίματα, με τον δράστη να κάθεται στον καναπέ και να κρύβει το πρόσωπό του. Το δωμάτιο του ξενοδοχείου στις Κάννες είναι ανάστατο, με έπιπλα και αντικείμενα πεταμένα στο πάτωμα.

«Κοιτάξτε, αυτό μου έκανε ο Τζιοβάνι Λαγκούνα. Συγχαρητήρια Τζιοβάνι, αυτό ακριβώς ήθελα, να δείξεις ποιος πραγματικά είσαι» λέει στο βίντεο το μοντέλο που με την κάμερα του κινητού δείχνει τα αίματα που υπάρχουν μέσα στο δωμάτιο.

Το βίντεο που δημοσίευσε το 29χρονο μοντέλο:

ATENTOS | La Miss Venezuela Global 2025, Andrea del Val, denunció haber sido brutalmente agredida en su habitación de hotel en Cannes.



Según los reportes y videos difundidos por la propia modelo, el estilista Giovanni Laguna la atacó. https://t.co/ikjQ7w56q4 — Juan Pablo González (@Juanegron) May 22, 2026

Το επεισόδιο ήταν τόσο σοβαρό που πελάτες από άλλα δωμάτια του ξενοδοχείου άκουσαν τη φασαρία και κάλεσαν την αστυνομία.

Ο στυλίστας Λαγκούνα συνελήφθη λίγο αργότερα χωρίς αντίσταση. Δεν έχει γίνει γνωστό προς το παρόν το γιατί ξυλοκόπησε την γυναίκα από τη Βενεζουέλα.