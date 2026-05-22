Τίτλοι τέλους για το «The Late Show»: Ο Στίβεν Κόλμπερτ αποχαιρέτησε το κοινό του στο CBS – «Επιτέλους, έφυγε» είπε ο Τραμπ

Με έντονη συναισθηματική φόρτιση, χιούμορ και ηχηρές παρουσίες από τον κόσμο της σόουμπιζ, ο παρουσιαστής Στίβεν Κόλμπερτ αποχαιρέτησε το κοινό του στην τελευταία εκπομπή του στο CBS «The Late Show», έπειτα από έντεκα χρόνια στη late-night τηλεόραση.

Ο παρουσιαστής του CBS Στίβεν Κόλμπερτ ανέβηκε στη σκηνή του Ed Sullivan Theater μέσα σε παρατεταμένο χειροκρότημα, με φίλους, συνεργάτες και διάσημους καλεσμένους να βρίσκονται στο στούντιο για το μεγάλο φινάλε.

«Αν μόλις συντονιστήκατε στο “Late Show”, χάσατε πολλά», είπε αστειευόμενος στην έναρξη της εκπομπής, κάνοντας έμμεση αναφορά στην αμφιλεγόμενη απόφαση της CBS και της μητρικής Paramount Global να ρίξουν τίτλους τέλους στην εκπομπή.

Παρότι η Paramount επικαλέστηκε οικονομικούς λόγους, πολλοί υποστηρικτές του Κόλμπερτ απέδωσαν την απόφαση σε πολιτικές πιέσεις, εξαιτίας της σκληρής κριτικής που ασκούσε συχνά ο παρουσιαστής στον Ντόναλντ Τραμπ

Τραμπ κατά Κολμπέρ: «Απίστευτο που άντεξε τόσο πολύ! Καθόλου ταλέντο»

Ο ίδιος ο Τραμπ σχολίασε ειρωνικά το τέλος της εκπομπής μέσω Truth Social, γράφοντας: «Απίστευτο που άντεξε τόσο πολύ! Καθόλου ταλέντο, καθόλου τηλεθέαση, καθόλου ζωή. Ευτυχώς, επιτέλους έφυγε».

Ο Κόλμπερτ, ωστόσο, απέφυγε να αναφερθεί στον Τραμπ κατά τη διάρκεια του τελευταίου «Late Show».

«Ήμασταν τυχεροί που βρεθήκαμε εδώ αυτά τα 11 χρόνια. Δεν πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο», είπε, όταν το κοινό αποδοκίμασε το τέλος της εκπομπής.

Στο πλευρό του βρέθηκαν γνωστοί φίλοι και καλλιτέχνες οι οποίοι εμφανίστηκαν με χιουμοριστική διάθεση διεκδικώντας τον τίτλο του τελευταίου καλεσμένου της εκπομπής.

Τελικά, ο τελευταίος άνθρωπος που κάθισε απέναντι από τον Κόλμπερτ ήταν ο θρυλικός Πολ ΜακΚάρτνεϊ, σε μια συμβολική στιγμή, καθώς οι The Beatles είχαν εμφανιστεί στην ίδια σκηνή το 1964, στο ιστορικό «Ed Sullivan Show».

this was so sweet. Stephen Colbert just ended his final episode of The Late Show while singing “Hello, Goodbye” with Paul McCartney. his family and the show’s crew then joined them on stage before Paul turned off the lights to the Ed Sullivan Theater pic.twitter.com/BlgekWThFN — Spencer Althouse (@SpencerAlthouse) May 22, 2026

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο Κόλμπερτ συνδύασε το χιούμορ με τη συγκίνηση. Αστειεύτηκε λέγοντας πως πολλοί τον ρωτούν τι σκοπεύει να κάνει μετά το τέλος της εκπομπής και απάντησε: «Ναρκωτικά».

Ωστόσο, κράτησε και μια πιο ουσιαστική στιγμή για το τέλος, μιλώντας για τη σχέση που ανέπτυξε με το τηλεοπτικό κοινό όλα αυτά τα χρόνια. Θυμήθηκε την εποχή του «Colbert Report» στο Comedy Central και παραδέχθηκε ότι, όταν μετακινήθηκε στο CBS το 2015, κατάλαβε πως ο ρόλος της εκπομπής ήταν διαφορετικός.

«Ήμασταν εδώ για να νιώθουμε τις ειδήσεις μαζί σας. Και δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ τις ένιωσα πραγματικά», είπε χαρακτηριστικά.

Στο φινάλε της εκπομπής συμμετείχαν επίσης οι παρουσιαστές John Oliver, Jimmy Kimmel και Jon Stewart, σε ένα σατιρικό σκετς για το μέλλον της late-night τηλεόρασης.

Το παρασκήνιο πίσω από το τέλος του «Late Show»

Το CBS επιμένει ότι η απόφαση, που ελήφθη τον περασμένο Ιούλιο, για τον τερματισμό της εκπομπής του Κόλμπερτ ήταν «αποκλειστικά οικονομική» επικαλούμενο τις πιέσεις που αντιμετωπίζει συνολικά η αμερικανική late night τηλεόραση και τις απώλειες εσόδων από διαφημίσεις.

Ωστόσο, η χρονική συγκυρία προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις στις ΗΠΑ. Η ακύρωση ανακοινώθηκε λίγες ημέρες αφότου ο Κόλμπερτ είχε επιτεθεί δημόσια στην Paramount – μητρική εταιρεία του CBS – για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό ύψους 16 εκατομμυρίων δολαρίων σε δικαστική διαμάχη με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από κατηγορίες του τελευταίου για υποτιθέμενο μοντάζ σε συνέντευξη της Κάμαλα Χάρις.

Η υπόθεση άνοιξε μεγάλη συζήτηση στις ΗΠΑ για το κατά πόσο η ακύρωση της εκπομπής είχε πολιτικό υπόβαθρο. Δημοσιογράφοι, παρουσιαστές και θεατές μίλησαν ανοιχτά για πιέσεις προς τα media και προσπάθεια περιορισμού των επικριτικών φωνών στην αμερικανική τηλεόραση, Άλλωστε ο ίδιος ο Τραμπ είχε επανειλημμένα χαρακτηρίσει το CBS «εκτός ελέγχου» και τον Κόλμπερτ «αξιοθρήνητο ναυάγιο», ζητώντας την απομάκρυνσή του.

Η απουσία οποιασδήποτε άμεσης αναφοράς στον Ρεπουμπλικανό ένοικο του Λευκού Οίκου σχολιάστηκε έντονα από αμερικανικά ΜΜΕ, καθώς η πολιτική σάτιρα και ειδικά τα αιχμηρά σχόλια του Κόλμπερτ κατά του προέδρου των ΗΠΑ είχαν γίνει βασικό στοιχείο της εκπομπής τα τελευταία χρόνια.

Η μοναδική έμμεση νύξη ήρθε κατά τη συνομιλία του με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ, όταν ο πρώην Beatle θυμήθηκε ότι οι μακιγιέρ στην πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση των Beatles τούς έβαζαν «έντονο πορτοκαλί μακιγιάζ».



«Αυτό είναι πολύ δημοφιλές σε κάποιους κύκλους», απάντησε ο Κόλμπερτ, χωρίς να επεκταθεί περισσότερο.

Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σκετς της βραδιάς, ο Κόλμπερτ ανακοίνωσε ότι ο «ιδανικός καλεσμένος» του, ο πάπας, αρνήθηκε να βγει από το καμαρίνι επειδή δεν του άρεσαν τα χοτ ντογκ που του πρόσφεραν. Αμέσως μετά εμφανίστηκε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, προκαλώντας αποθέωση στο στούντιο.

Το φινάλε εξελίχθηκε σε ένα σουρεαλιστικό σόου επιστημονικής φαντασίας, με μια τεράστια «διαστημική σκουληκότρυπα» να καταπίνει το στούντιο, το κοινό και τον ίδιο τον παρουσιαστή.

Στο σκετς συμμετείχαν ο Νιλ ντεΓκρας Τάισον, ο Τζον Στιούαρτ, αλλά και οι Τζίμι Φάλον, Τζίμι Κίμελ, Σεθ Μέγιερς και Τζον Όλιβερ, οι οποίοι εμφανίστηκαν για να αποχαιρετήσουν τον Κόλμπερτ και να σχολιάσουν με χιούμορ το τέλος μιας ολόκληρης εποχής στην αμερικανική late night τηλεόραση.

Το «The Late Show» ολοκληρώθηκε με τον ΜακΚάρτνεϊ να τραγουδά το «Hello, Goodbye» μαζί με τη μπάντα της εκπομπής, ενώ η τελευταία εικόνα έδειχνε το Ed Sullivan Theater να μετατρέπεται σε μικροσκοπική χιονόμπαλα πάνω σε πεζοδρόμιο της Νέας Υόρκης.