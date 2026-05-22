Μάρκο Ρούμπιο: Η Κούβα αποδέχθηκε αμερικανική βοήθεια 100 εκατ. δολαρίων – Είμαστε αποφασισμένοι να επιβάλλουμε αλλαγή

Ο Ρούμπιο που έχει καταγωγή από την Κούβα και αντιτίθεται στην κομμουνιστική κυβέρνηση του νησιού, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν να αποφύγουν τη χρήση βίας και σημείωσε ότι προτιμούν «μια διπλωματική λύση»
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο / STEFANO RELLANDINI/Pool via REUTERS
Οι ΗΠΑ είναι «αποφασισμένες» να επιβάλουν την αλλαγή στην Κούβα, μετά και την απαγγελία κατηγοριών από την αμερικανική δικαιοσύνη εις βάρος του πρώην προέδρου της χώρας Ραούλ Κάστρο προειδοποίησε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Το οικονομικό τους σύστημα δεν λειτουργεί. Είναι ελλαττωματικό και δεν μπορεί να διορθωθεί με το τρέχον πολιτικό σύστημα», δήλωσε ο Μάρκο  Ρούμπιο σε δημοσιογράφους από το Μαϊάμι σχετικά με την Κούβα.

«Αυτό στο οποίο έχουν συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια είναι απλώς να κερδίζουν χρόνο και να περιμένουν να κουραστούμε», πρόσθεσε. «Δεν θα μπορούν πια να καθυστερούν ή να κερδίζουν χρόνο. Είμαστε πολύ σοβαροί, πολύ αποφασισμένοι», υπογράμμισε.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, που έχει και ο ίδιος καταγωγή από την Κούβα και αντιτίθεται έντονα στην κομμουνιστική κυβέρνηση του νησιού, δήλωσε ωστόσο ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν να αποφύγουν τη χρήση βίας και σημείωσε ότι προτιμούν «μια διπλωματική λύση».

Η απαγγελία κατηγοριών από την αμερικανική δικαιοσύνης εις βάρος του πρώην προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο έχει πυροδοτήσει εικασίες ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να την χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα για να επιτεθεί στο νησί και να τον συλλάβει, όπως έκανε με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ο οποίος αιχμαλωτίστηκε από τις αμερικανικές δυνάμεις τον Ιανουάριο και πλέον κρατείται στις ΗΠΑ.

Ο Ρούμπιο επιβεβαίωσε επίσης ότι η Κούβα είχε αποδεχθεί βοήθεια 100 εκατομμυρίων δολαρίων, υπό όρους. Ωστόσο, τόνισε ότι αυτή η βοήθεια δεν πρέπει να πέσει στα χέρια του στρατιωτικοοικονομικού ομίλου Gaesa, ο οποίος ελέγχει ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας της Κούβας.

Νωρίτερα τον Μάιο η Ουάσινγκτον επέβαλε κυρώσεις στον Gaesa.

Ο Ρούμπιο ανακοίνωσε χθες ότι η αδελφή της επικεφαλής του Gaesa συνελήφθη στις ΗΠΑ μετά την ανάκληση της νόμιμης άδειας παραμονής της.

Ο 94χρονος Ραούλ Κάστρο, αδελφός του εκλιπόντος Κουβανού ηγέτη Φιντέλ Κάστρο, κατηγορείται μαζί με άλλα πρόσωπα από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης για συνωμοσία με στόχο τον φόνο Αμερικανών το 1996, όταν δύο πολιτικά αεροσκάφη στα οποία επέβαιναν Κουβανοί εξόριστοι καταρρίφθηκαν από μαχητικό της κουβανικής πολεμικής αεροπορίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνθρωποι. Την εποχή εκείνη ο Ραούλ Κάστρο ήταν υπουργός Άμυνας της Κούβας.

Σύμφωνα με την επίσημη κουβανική εφημερίδα Granma, οργανώσεις έχουν καλέσει σήμερα το πρωί σε συγκεντρώσεις για «να καταδικάσουν αυτή την απεχθή ενέργεια» της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το αεροπλανοφόρο Nimitz στην Καραϊβική

Χθες Πέμπτη ήρθε η πρώτη διεθνής αντίδραση από την Κίνα, με το Πεκίνο να δηλώνει «σθεναρά αντίθετο στις παράνομες, μονομερείς κυρώσεις που δεν έχουν καμία βάση στο διεθνές δίκαιο και (…) αντίθετο στην κατάχρηση των δικαστικών μέσων», όπως και «αντίθετο στις πιέσεις που ασκούνται από εξωτερικές δυνάμεις στην Κούβα υπό οποιοδήποτε πρόσχημα».

Μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο η κυβέρνηση Τραμπ δεν κρύβει την πρόθεσή της για αλλαγή καθεστώτος στην Αβάνα και ασκεί μέγιστη πίεση στο νησί.

Εξάλλου ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι το αεροπλανοφόρο USS Nimitz βρίσκεται στην Καραϊβική. Ερωτηθείς αν η ανάπτυξη του πλοίου αυτού έχει στόχο να εκφοβίσει την Κούβα, ο Τραμπ απάντησε χθες: «Όχι, καθόλου».

Πέρα από το εμπάργκο, σε ισχύ από το 1962, επέβαλε στην Κούβα τον Ιανουάριο πετρελαϊκό αποκλεισμό –έκτοτε δεν άφησε να περάσει παρά μόλις ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο με αργό.

Στις αρχές Μαΐου, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε περαιτέρω σκλήρυνση των κυρώσεων σε βάρος της Κούβας.

Πλέον, το νησί των 9,6 εκατομμυρίων κατοίκων μαστίζεται από μια άνευ προηγουμένου κοινωνικοοικονομική κρίση, με πολλούς Κουβανούς να μην έχουν πρόσβαση σε αγαθά και προϊόντα πρώτης ανάγκης.

Η κατάσταση του δικτύου ηλεκτροδότησης είναι επίσης κρίσιμη, καθώς η χώρα δεν έχει πλέον αποθέματα καυσίμων. Οι ατελείωτες, επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος έχουν προκαλέσει διαδηλώσεις σε συνοικίες της Αβάνας τις τελευταίες ημέρες.

