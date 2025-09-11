Κόσμος

Κωνσταντινούπολη: Συνελήφθησαν 10 διευθυντικά στελέχη τριών τηλεοπτικών σταθμών

Τα ενεργητικά 121 εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι τηλεοπτικοί σταθμοί Haberturk, Show TV και Bloomberg HT, που ανήκουν στην εταιρεία συμμετοχών Can Holding, κατασχέθηκαν για «απάτη, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρημάτων»
Αστυνομία στην Τουρκία

Οι «εκκαθαρίσεις» από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχίζονται με τον πρόεδρο της Τουρκίας να έχει βάλει στο στόχαστρό τους και τους τηλεοπτικούς σταθμούς που κάνουν αντιπολίτευσης προχωρόντας σε μια σειρά από συλλήψεις. 

Τη σύλληψη δέκα διευθυντικών στελεχών μιας εταιρείας συμμετοχών για απάτη και την κατάσχεση των ενεργητικών τους, που περιλαμβάνουν τρεις μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς διέταξε εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης, έγινε σήμερα γνωστό από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Τα ενεργητικά 121 εταιρειών, μεταξύ των οποίων οι τηλεοπτικοί σταθμοί Haberturk, Show TV και Bloomberg HT, που ανήκουν στην εταιρεία συμμετοχών Can Holding, κατασχέθηκαν για «απάτη, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρημάτων», ανακοινώθηκε από το γραφείο του εισαγγελέα του Κιουτσούκ Τσεκμετζέ, προαστίου της Κωνσταντινούπολης, όπως μετέδωσε ο δημόσιος τουρκικός τηλεοπτικός σταθμός TRT Haber.

