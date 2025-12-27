Κόσμος

Κωνσταντινούπολη: Τρεις νεκροί και 10 τραυματίες από πτώση λεωφορείου σε χαντάκι

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νομαρχίας της Κωνσταντινούπολης, το δυστύχημα συνέβη στις 17:10 και προκλήθηκε από την ανατροπή του οχήματος λόγω βροχής
Τουρκία

Ένα τραγικό δυστύχημα με ένα να λεωφορείο που έπεσε στο χαντάκι όταν ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο, σημειώθηκε σήμερα (27.12.2025) σε κεντρικό δρόμο της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία.

Το λεωφορείο της δημόσιας συγκοινωνίας της Κωνσταντινούπολης, ενώ κινούνταν στην οδό Nazım Hikmet Bulvarı της συνοικίας Yeşilkent, έχασε τον έλεγχο και ανατράπηκε στο χαντάκι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 10 ακόμη τραυματίστηκαν, ένας από τους οποίους βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν πολυάριθμες πυροσβεστικές, αστυνομικές και ιατρικές ομάδες. Οι τραυματίες μεταφέρονται με ασθενοφόρα στα γύρω νοσοκομεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νομαρχίας της Κωνσταντινούπολης, το δυστύχημα συνέβη στις 17:10 και προκλήθηκε από την ανατροπή του οχήματος λόγω βροχής.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε κοντινά νοσοκομεία, ενώ, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δέκα τραυματίστηκαν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
183
133
110
92
66
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τραγωδία στις ΗΠΑ: 47χρονος δολοφόνησε την σύζυγό του, πυροβόλησε την κόρη του και αυτοκτόνησε – Τσακώθηκαν για το τηλεκοντρόλ
Ο άνδρας είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ όταν τσακώθηκε με τη σύζυγό του για την αλλαγή καναλιού στην τηλεόραση - Σκότωσε την 38χρονη, ενώ ευτυχώς τα τρία παιδιά γλίτωσαν από τα χειρότερα
Η οικογένεια του 47χρονου που σκότωσε την σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε
Ταϊλάνδη και Καμπότζη υπογράφουν νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για τον τερματισμό των συγκρούσεων στα σύνορά τους
Η συμφωνία προβλέπει επίσης ότι η Ταϊλάνδη, μετά την τήρηση της εκεχειρίας για 72 ώρες, θα επαναπατρίσει 18 καμποτζιανούς στρατιώτες που κρατούσε αιχμαλώτους από τις προηγούμενες συγκρούσεις τον Ιούλιο
Ο υπουργός Άμυνας της Καμπότζης Tea Seiha και ο υπουργός Άμυνας της Ταϊλάνδης Natthaphon Narkphanit ποζάρουν με έγγραφα κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης της Γενικής Επιτροπής Συνόρων (GBC) σε συνοριακό σημείο ελέγχου, στην επαρχία Chanthaburi
Newsit logo
Newsit logo