Κωνσταντινούπολη: Τρεις νεκροί και 10 τραυματίες από πτώση λεωφορείου σε χαντάκι

Ένα τραγικό δυστύχημα με ένα να λεωφορείο που έπεσε στο χαντάκι όταν ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο, σημειώθηκε σήμερα (27.12.2025) σε κεντρικό δρόμο της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία.

Το λεωφορείο της δημόσιας συγκοινωνίας της Κωνσταντινούπολης, ενώ κινούνταν στην οδό Nazım Hikmet Bulvarı της συνοικίας Yeşilkent, έχασε τον έλεγχο και ανατράπηκε στο χαντάκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 10 ακόμη τραυματίστηκαν, ένας από τους οποίους βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν πολυάριθμες πυροσβεστικές, αστυνομικές και ιατρικές ομάδες. Οι τραυματίες μεταφέρονται με ασθενοφόρα στα γύρω νοσοκομεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Νομαρχίας της Κωνσταντινούπολης, το δυστύχημα συνέβη στις 17:10 και προκλήθηκε από την ανατροπή του οχήματος λόγω βροχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε κοντινά νοσοκομεία, ενώ, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δέκα τραυματίστηκαν.