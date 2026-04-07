Κόσμος

Κόντρα για την «Γκουέρνικα» του Πικάσο, ανάμεσα σε Βάσκους, κυβέρνηση και περιφερειάρχη Μαδρίτης

Το έργο, διαστάσεων 7,8 επί 3,5 μέτρων, φιλοτεχνήθηκε σχεδόν αμέσως μετά τον βομβαρδισμό της βασκικής πόλης Γκουέρνικα από τους Ναζί το 1937
πίνακα του Πάμπλο Πικάσο «Γκερνίκα» στο Μουσείο Ρεϊνά Σοφία κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής τους στη Μαδρίτη της Ισπανίας, στις 26 Νοεμβρίου 2025. Ο Πρόεδρος Στάινμαϊερ πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ισπανία από τις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου. EPA/RODRIGO JIMENEZ
Ο πίνακας του Πάμπλο Πικάσο «Γκερνίκα» στο Μουσείο Ρεϊνά Σοφία στη Μαδρίτη EPA / Φωτογραφία Rodrigo Jimenez

Στο επίκεντρο πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ισπανία μεταξύ των Βάσκων, της σοσιαλιστικής κυβέρνησης της χώρας και της συντηρητικής περιφερειάρχη της Μαδρίτης βρίσκεται η περίφημη «Γκουέρνικα» του Πάμπλο Πικάσο.

Το αριστούργημα του Πάμπλο Πικάσο, η «Γκουέρνικα», ο γιγαντιαίος πίνακας που αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης και εκτίθεται στο Μουσείο Ρέινα Σοφία, είναι σημείο έριδας στην Ισπανία.

Το έργο, διαστάσεων 7,8 επί 3,5 μέτρων, που φιλοτεχνήθηκε σχεδόν αμέσως μετά τον βομβαρδισμό της βασκικής πόλης Γκουέρνικα από τους Ναζί το 1937, διεκδικείται συχνά από τη Χώρα των Βάσκων.

Στα τέλη Μαρτίου, σε συνομιλία του με τον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος της Χώρας των Βάσκων, Ιμανόλ Πραντάλες επανέλαβε το αίτημα, λέγοντας ότι θέλει να εκτεθεί ο πίνακας στο Μουσείο Γκουγκενχάιμ του Μπιλμπάο.

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 90 ετών από τον βομβαρδισμό της Γκουέρνικα «ζητάμε την προσωρινή μεταφορά (…) εν είδει αποζημίωσης και ιστορικής μνήμης» ανέφερε σε αναρτήσεις του στα social media.

Το υπουργείο Πολιτισμού ζήτησε από το Μουσείο Ρέινα Σοφία να συντάξει μία έκθεση για το θέμα. Στα συμπεράσματά της, η έκθεση αυτή αποθαρρύνει σφοδρά τη μεταφορά του έργου.

 

 

Η χαρισματική Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο

Στην αντιπαράθεση αναμίχθηκε με τη σειρά της η περιφέρεια της Μαδρίτης, καθώς παρενέβη η πρόεδρός της, η χαρισματική Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, υψηλόβαθμο στέλεχος του αντιπολιτευόμενου Λαϊκού Κόμματος.

Υπερασπιζόμενη την παραμονή του πίνακα, που προσελκύει εκατομμύρια επισκέπτες, στο μουσείο Ρέινα Σοφία της Μαδρίτης, χαρακτήρισε «χωριατιά» την πρόταση των Βάσκων, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις της. Για την Αγιούσο, η πρόταση του Πραντάλες «δεν έχει νόημα»:

«Επικαλούμαστε την προέλευση των πραγμάτων όποτε μας βολεύει; Τότε, ας στείλουμε όλο το έργο του Πικάσο στη Μάλαγα» ειρωνεύτηκε, υποστηρίζοντας ότι «η τέχνη είναι παγκόσμια».

Όταν ρωτήθηκε στις 7 Απριλίου για το θέμα, η εκπρόσωπος της σοσιαλιστικής κυβέρνησης, Έλμα Σάιθ είπε ότι «βασίζεται στις συμβουλές των ειδικών» – δηλαδή υιοθετεί την άποψη του μουσείου – και «ποτέ δεν καταφεύγει σε προσβολές».

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, επικεφαλής κυβέρνησης μειοψηφίας, στηρίζεται από πολλά κόμματα της αριστεράς, καθώς και από τα βασκικά και καταλανικά εθνικιστικά κόμματα για να περνάει τα νομοσχέδια από το κοινοβούλιο.

