Κοροναϊός: Έτσι είναι μετά από 3 ημέρες το νοσοκομείο που χτίζουν στην Γουχάν

Το βίντεο που θα δείτε μόνο δέος προκαλεί. Οι αρχές στην Κίνα δίνουν μάχη με τον χρόνο για να έχουν έτοιμα μέσα σε χρόνο ρεκόρ δυο νοσοκομεία στην πόλη Γουχάν που έχει χτυπηθεί όσο καμία άλλη από τον κοροναϊό. Τέσσερις κρατικές κατασκευαστικές ξεκίνησαν στις 24 Ιανουαρίου την κατασκευή του ενός νοσοκομείου 1.000 κλινών με πάνω από 1.000 εργάτες να δίνουν τα πάντα δουλεύοντας 24 ώρες το 24ωρο για να είναι έτοιμο το νοσοκομείο στις 2 Φεβρουαρίου και να μπορεί να λειτουργήσει στις 3 του μήνα.

Το Σάββατο ξεκίνησε και η κατασκευή του δεύτερου νοσοκομείου που θα είναι ακόμα μεγαλύτερο από το πρώτο με 1.300 κλίνες και θα είναι έτοιμο σε 2 εβδομάδες.

Timelapse video showing the 4th day of constructing Huoshenshan Hospital, a new facility providing 700 to 1,000 beds for #coronavirus patients in #Wuhan. The hospital is expected to complete on Feb 2. pic.twitter.com/tMdoVXtd1O

