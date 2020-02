Η πόλη Γουχάν της Κίνας, η πόλη όπου αρχικά εντοπίσθηκε ο κοροναϊός και μετράει τους περισσότερους νεκρούς, είναι τραγική! Νοσοκομειακός υπάλληλος μίλησε στη Deutsche Welle και τα όσα αποκαλύπτει είναι σοκαριστικά.

Όπως λέει ο υπάλληλος του νοσοκομείου, «Ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα περιμένουν συχνά ώρες μέχρι να εξεταστούν. Οι γιατροί τους συνταγογραφούν φάρμακα και στη συνέχεια τους στέλνουν σπίτι, συμβουλεύοντάς τους να μην έρχονται σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Οι αίθουσες αναμονής είναι γεμάτες κόσμο που βήχει. Ακόμη και υγιείς άνθρωποι που μένουν για ώρα σε τέτοιους χώρους κινδυνεύουν να μολυνθούν».

Ο νοσοκομειακός υπάλληλος, ο οποίος για ευνόητους λόγους θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, λέει ακόμα ότι αυτοί που μπορούν να πάνε σε κάποιο νοσοκομείο είναι οι «τυχεροί». «Συχνά τα νοσοκομεία είναι πολύ μακριά. Εάν δεν έχεις δικό σου αυτοκίνητο απομένει μόνον το ταξί και σε κάθε οικισμό επιτρέπονται μόλις δυο οχήματα. Επιπλέον μόνον λίγοι εθελοντές μεταφέρουν αρρώστους. Το τηλεφωνικό κέντρο άμεσης δράσης έχει καταρρεύσει. Οι πιο άτυχοι πρέπει να έρθουν με τα πόδια στο νοσοκομείο. Λέγεται ότι ορισμένοι έχουν πεθάνει καθ΄ οδόν».

Inside a #Wuhan quarantine ctr. #China claims, these centres provide the safest environment for the residents who might be infected with #coronavirus . Medics are “supposed to be” on 24/7 duties. #WuhanCoronavirus #2019_nCov . pic.twitter.com/8F3AAJlhRL

No words to describe 😱

Only 1 medical staff to attend💔

He seems exhausted and tried his best…

This is what really happening in #Wuhan: understaff, under reported cases, lack of equipment, many patients…

Pray for chinese people! 🙏 #CoronaOutbreak #coronavirus #WuhanVirus pic.twitter.com/SHJpadce6y