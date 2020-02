Μια άκρως συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στη Γουχάν. Μητέρα που έχει μολυνθεί από τον κοροναϊό και γέννησε ένα υγιέστατο κοριτσάκι το βλέπει για πρώτη φορά.

Η μητέρα που έχει κοροναϊό πριν από δύο ημέρες με καισαρική έφερε στη ζωή το μωράκι της αλλά δεν είχε καταφέρει να το δει. Τελικά της αυτό της επετράπη με τις σκηνές να είναι συγκινητικές. Η 33χρονη γυναίκα ντυμένη με κατάλληλο εξοπλισμό μπαίνει στη μονάδα νεογνών και βλέπει το κοριτσάκι της. Το χαϊδεύει και του δίνει γάλα με το μπιμπερό.

Το μωράκι είναι πάντως υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση και τις επόμενες ημέρες θα υποβληθεί εκ νέου σε εξετάσεις.

