Ο κοροναϊός… σαρώνει και ο αριθμός των θυμάτων και των κρουσμάτων, συνεχίζουν να αυξάνονται σε ολόκληρη την Κίνα, με τους νεκρούς στη χώρα να ξεπερνούν τους 1.000. Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ο ΠΟΥ του άλλαξε όνομα!

Με βάση τα όσα ειπώθηκαν σε συνέντευξη Τύπου, δίνεται η ονομασία «Covid-19» στον κοροναϊό.

🚨 BREAKING 🚨



"We now have a name for the #2019nCoV disease:



COVID-19.



I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine – COVID-19"



–@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/Kh0wx2qfzk