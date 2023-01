Σάλος έχει ξεσπάσει με «κρυφό» βίντεο που φέρεται να εμπλέκει τη Pfizer. Σε αυτό φαίνεται ανώτερο στέλεχος της εταιρίας να μιλά για ηθελημένη «εργαστηριακή μετάλλαξη» του κορονοϊού. Προφανής σκοπός, να επωφεληθεί η Pfizer από την παραγωγή μελλοντικών εμβολίων mRNA.

Στο επίμαχο βίντεο που κάνει τον γύρο των social media διακρίνεται ο Jordon Trishton Walker, που αναφέρεται ως διευθυντής έρευνας και ανάπτυξης, Στρατηγικών Επιχειρήσεων και Επιστημονικού Σχεδιασμού mRNA της Pfizer. Ο Walker ισχυρίζεται ότι η εταιρεία του διερευνά έναν τρόπο να «μεταλλάξει» τον κορονοϊό μέσω της «Κατευθυνόμενης Εξέλιξης» για να προλάβει την ανάπτυξη μελλοντικών εμβολίων.

Το ανώτερο στέλεχος της Pfizer εμφανίζεται στη συνέχεια να ομολογεί πως σκοπός είναι να επωφεληθεί η εταιρία από μελλοντικά εμβόλια mRNA.

Jordon Trishton Walker: Ξέρετε πως ο ιός συνεχίζει να μεταλλάσσεται; Λοιπόν, ένα από τα πράγματα που εξερευνούμε είναι, για παράδειγμα, γιατί να μην το μεταλλάξουμε μόνοι μας για να επικεντρωθούμε, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε… να αναπτύξουμε νέα εμβόλια, σωστά; Άρα, πρέπει να το κάνουμε. Αν πρόκειται να το κάνουμε, ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Κανείς δεν θέλει να έχει μια φαρμακευτική εταιρεία που μεταλλάσσει ιούς. Θέλουμε να το κάνουμε αυτό; Λοιπόν, αυτό είναι, για παράδειγμα, ένα από τα πράγματα που εξετάζουμε, όπως για το μέλλον, όπως ίσως πρόκειται να δημιουργήσουμε νέες εκδοχές του εμβολίου και τέτοια πράγματα.

Δημοσιογράφος: Εντάξει. Λοιπόν, η Pfizer σκέφτεται τελικά τη μετάλλαξη της Covid;

Jordon Trishton Walker: Λοιπόν, δεν λέμε κάτι τέτοιο στο κοινό. Όχι.

Δημοσιογράφος: Πότε θα εφαρμόσει η Pfizer μια μετάλλαξη όλων αυτών των ιών;

Jordon Trishton Walker: Δεν ξέρω. Εξαρτάται από το πώς λειτουργούν όλα τα πειράματα, γιατί αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε, σωστά;

Δημοσιογράφος: Μου ακούγεται σαν έρευνα κέρδους λειτουργίας (gain of function research).

Jordon Trishton Walker: Δεν ξέρω. Είναι λίγο διαφορετικό. Νομίζω ότι είναι διαφορετικό. Είναι κάπως έτσι, σίγουρα δεν είναι κέρδος λειτουργίας.

Δημοσιογράφος: Ακούγεται σαν να είναι. Θέλω να πω, ΟΚ.

Jordon Trishton Walker: Όχι, όχι, όχι. Η κατευθυνόμενη εξέλιξη (directed evolution) είναι πολύ διαφορετική.

Δημοσιογράφος: Άμεση εξέλιξη;

Jordon Trishton Walker: Κατευθυνόμενη εξέλιξη.

Δημοσιογράφος: Κατευθυνόμενη εξέλιξη, ΟΚ. Αυτό είναι, δηλαδή, που γίνεται;

Jordon Trishton Walker: Ίσως. Δεν το κάνω. Μπορεί. Δεν, λοιπόν, υποτίθεται ότι δεν πρέπει να γίνονται μεταλλάξεις στους ιούς. Δεν θέλουν (σ.σ. οι ρυθμιστικές αρχές) να κάνουμε πράγματα, όπως οι δομικές μεταλλάξεις, όταν προσπαθείς να δεις εάν μπορείς να τους κάνεις πιο ισχυρούς. Υπάρχει έρευνα σε εξέλιξη για αυτό. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει. Καλύτερα να μην υπάρχουν άλλα ξεσπάσματα (σ.σ. της πανδημίας), επειδή, Χριστέ μου (σ.σ. επιφώνημα)»!

