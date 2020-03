Ο κορονοϊός παγώνει κάθε δραστηριότητα παγκοσμίως και μεταξύ άλλων αναβάλλεται και η ετήσια τελετή του Rock and Roll Hall of Fame.

Η τελετή του Rock and Roll Hall of Fame ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 2 Μαΐου, στο Public Hall του Κλίβελαντ στην Πολιτεία του Οχάιο όμως ο κορονοϊός βρίσκεται σε έξαρση και στις ΗΠΑ.

«Είμαστε πολύ απογοητευμένοι που ανακοινώνουμε την αναβολή της φετινής Rock and Roll Hall of Fame Induction Ceremony» αναφέρει, στην ανακοίνωσή του, ο πρόεδρος του Rock and Roll Hall of Fame, Τζόελ Πέρεσμαν. «Η πρώτη μέριμνά μας είναι η υγεία και ασφάλεια όσων παραστούν και των καλλιτεχνών, και συμμορφωνόμαστε με την οδηγία των τοπικών αρχών και των αρχών της Πολιτείας καθώς και με τον κοινό νου. Προσβλέπουμε σε προγραμματισμό της τελετής σε νέα ημερομηνία και θα προχωρήσουμε σε σχετική ανακοίνωση το συντομότερο δυνατόν».

Οι μουσικοί που θα «εισέλθουν» φέτος στο Hall of Fame είναι τα συγκροτήματα Nine Inch Nails, Depeche Mode, Doobie Brothers, T-Rex, καθώς και η Whitney Houston και ο Αμερικανός ράπερ Notorious B.I.G.

Αν και προς το παρόν υπάρχουν μόνον τέσσερα επιβεβαιωμένα κρούσματα στο Οχάιο, ο κυβερνήτης της Πολιτείας Μάικ ΝτεΟυάιν σχεδιάζει να διατάξει τον περιορισμό πολυπληθών συγκεντρώσεων.