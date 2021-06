Στην Ινδία υδάτινος τάφος για εκατοντάδες θύματα του Covid19 έχει γίνει ο ποταμός Γάγγης. «Πέταξαν τις σορούς στον ποταμό και αυτές επιπλέουν στο νερό…», λένε συγγενείς των νεκρών.

Περίπου 600 σοροί επιπλέουν στον Γάγγη σύμφωνα με τις Αρχές της Ινδίας. Οι συγκεκριμένες αποκαλύψεις εγείρουν υποψίες ότι οι συνολικοί θάνατοι από την πανδημία στην τεράστια αυτή χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας μπορεί να ξεπερνούν και το ένα εκατομμύριο, ενώ ο επίσημος απολογισμός είναι 400.000.

Την ίδια στιγμή κάτοικος της περιοχής του Γάγγη, αναφέρεται με καυστικό τρόπο στο σοκαριστικό θέαμα των εκατοντάδων σορών στον ποταμό λέγοντας:

Grave Exposure:



Seasonal flooding of the Ganges is flushing out shallow graves and exposing some of the hundreds of bodies that were buried by the river, during India’s recent Covid-19 surge.#NTVAtOne @SmritiVidyarthi pic.twitter.com/Pngn6AEbHI