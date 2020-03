Κάλλιο αργά παρά ποτέ που λέει και ο λαός. Μετά τους χιλιάδες θανάτους και χώρες ολόκληρες σε καθεστώς καραντίνας ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι πλέον ο κορονοϊός είναι πανδημία!

Σε συνέντευξη Τύπου και σε δραματικούς τόνους ο Πρόεδρος του ΠΟΥ είπε ότι πλέον ο κορονοϊός θεωρείται πανδημία. Μάλιστα είπε ότι ο όρος πανδημία δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να πάρουμε ελαφριά. «Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη του κορονοϊού και είμαστε πολύ ανήσυχοι από τα αυξανόμενα κρούσματα διασποράς του κορονοϊού», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΟΥ.

Είπε ακόμα ότι, τις τελευταίες δυο εβδομάδες, ο αριθμός των κρουσμάτων COVID19 εκτός Κίνας αυξήθηκε 13πλασιάστηκαν και οι χώρες που επηρεάζονται τριπλασιάστηκαν. Πλέον υπάρχουν πάνω από 118.000 κρούσματα σε 114 χώρες και 4.291 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους.

Είπε ακόμα ότι χιλιάδες άνθρωποι δίνουν μάχη για την ζωή τους σε νοσοκομεία και πως τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες περιμένουμε αύξηση των κρουσμάτων, των νεκρών και των χωρών που προσβάλλονται.

"Pandemic is not a word to use lightly or carelessly."



The Director-General of the @WHO has announced that the #COVID19 outbreak has now been declared a pandemic.



For the latest news about #coronavirus, click here: https://t.co/lYKZtPmjiC pic.twitter.com/uAJAlq4eq4