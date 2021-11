Τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στη διαδήλωση κατά των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας προκάλεσε την ακύρωση μιας αντίστοιχης διαδήλωσης που είχε προγραμματιστεί για σήμερα Σάββατο (20.11.2021) στο Άμστερνταμ.

«Χθες το βράδυ, ξέσπασε κόλαση στο Ρότερνταμ» ανέφερε στη σελίδα της στο Facebook η οργάνωση United We Stand Europe, αναφερόμενη στα επεισόδια της διαδήλωσης κατά των μέτρων της πανδημίας και τον τραυματισμό τουλάχιστον επτά ανθρώπων. Μάλιστα, πολλές δεκάδες διαδηλωτές συνελήφθησαν μετά τις ταραχές.

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονταν για τα υγειονομικά μέτρα και το σχέδιο της κυβέρνησης να απαγορεύσει την πρόσβαση στους ανεμβολίαστους σε ορισμένους χώρους.

