Ο Καναδός πρωθυπουργός, Τζάστιν Τριντό, ανακοίνωσε σήμερα ότι ήρθε σε επαφή με άνθρωπο μολυσμένο με τον νέο κορονοϊό και θα παραμείνει σε απομόνωση για 5 ημέρες, σύμφωνα με τους υγειονομικούς κανόνες που ισχύουν στο Οντάριο για τα εμβολιασμένα άτομα.

«Χθες το βράδυ έμαθα ότι εκτέθηκα στην Covid-19. Το αποτέλεσμα του rapid test μου ήταν αρνητικό», είπε στο Twitter. «Νιώθω καλά και θα εργαστώ από το σπίτι», πρόσθεσε.

Last night, I learned that I have been exposed to COVID-19. My rapid test result was negative. I am following @OttawaHealth rules and isolating for five days. I feel fine and will be working from home. Stay safe, everyone – and please get vaccinated.