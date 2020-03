Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται πλέον στις 12.462, από 10.149 την Τρίτη.

Ο αριθμός των νεκρών από τον νέο κορονοϊό στην Ιταλία αυξήθηκε στους 827 σήμερα, από 631 που ήταν την Τρίτη, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό.

Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται πλέον στις 12.462, από 10.149 την Τρίτη.

#Italy death toll from #coronavirus outbreak rises to 827 from 631, cases soar to 12,462#BREAKING pic.twitter.com/sSgrTHHUB0