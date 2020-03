Αν και οι γιατροί πρότειναν στον Τριντό να συνεχίσει τις δραστηριότητές του και απλά να παρακολουθείται από τον γιατρό του, ο ίδιος επέλεξε την αυτοαπομόνωση.

Ο Καναδός πρωθυπουργός βρίσκεται αυτοαπομονωμένος σε κατ’ οίκον περιορισμό, καθώς η σύζυγός του παρουσίασε συμπτώματα που μοιάζουν με της γρίπης μετά την επιστροφή από ταξίδι στη Μεγάλη Βρετανία και εξετάζεται για το ενδεχόμενο να έχει προσβληθεί από κορονοϊό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου που εκδόθηκε σήμερα (12/3/2020) η σύζυγος του Τριντό, Σοφία, άρχισε να παρουσιάζει ήπια συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένου πυρετού το βράδυ της Τετάρτης (11/3/2020).

Η σύζυγος του Τριντό “αμέσως αναζήτησε ιατρική συμβουλή”, τα συμπτώματά της έκτοτε “υποχώρησαν” και αναμένει τα αποτελέσματα των τεστ, ανέφερε ακόμη η ανακοίνωση.

Οι γιατροί συμβούλευσαν τον πρωθυπουργό του Καναδά να συνεχίσει τις ημερήσιες δραστηριότητές του και απλώς να παρακολουθείται για ενδεχόμενα συμπτώματα, αλλά ο πρωθυπουργός ανέφερε πως επέλεξε να δείξει προσοχή, να αυτοαπομονωθεί και να εργάζεται από το σπίτι, μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα από τα τεστ της συζύγου του.

